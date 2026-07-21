Política
Aliança Catalana optarà a l'alcaldia de Gironella amb Maria Carme Mollar
La candidata és coneguda al municipi per la seva trajectòria professional com a responsable de cuina d'un establiment local, i aspira a treballar perquè el poble continuï sent "viu, segur i amb oportunitats per a tothom"
Aliança Catalana concorrerà a les eleccions municipals de Gironella l'any que ve. Ho farà amb Maria Carme Mollar com a candidata, una persona amb "una llarga trajectòria professional, arrelada al municipi i amb una clara vocació de servei públic".
Des de la formació assenyalen que Mollar, de 64 anys, és "una persona àmpliament coneguda al municipi". En concret, ha desenvolupat la seva trajectòria professional al capdavant d'un establiment de restauració al municipi, on és la responsable de la cuina. En aquest sentit, destaquen que compta amb capacitats com el lideratge, la gestió d'equips, l'administració de recursos i la presa de decisions.
En l'àmbit personal, des del partit comparteixen que l'alcaldable és mare de dos fills i està "profundament vinculada a la vida familiar". També la defineixen com una persona activa i que practica múltiples aficions. D'altra banda, en destaquen el coneixement "de primera mà" de la pagesia i el món rural, en especial el sector ramader, àmbits sobre els quals defensa la necessitat de vetllar i preservar.
Amb tot, Aliança Catalana recalca que Mollar aspira a fer política municipal amb una escolta activa del veïnat, la gestió responsable i, en definitiva, per "treballar perquè Gironella continuï sent un poble viu, segur i amb oportunitats per a tothom". La formació finalitza assenyalant que, amb aquesta candidatura, reforcen el projecte al Berguedà, sumant una nova llista a més de la de Judit Vinyes per Berga.
En el cas concret de Gironella, es tracta del primer partit que fa el pas de postular-se públicament en la cursa electoral dels comicis locals del 2027. Actualment, el plenari està conformat per una majoria íntegra de Més x Gironella, l'agrupació d'electors liderada per David Font. Font és alcalde de la vila des de l'any 2010.
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