Castellar de n’Hug acull el pas del ramat transhumant que recorre el Camí de Marina
Les cabres del pastor Daniel Giraldo, procedent del Baix Camp, ressegueixen per quart any consecutiu el traçat mil·lenari que uneix el Baix Penedès amb la Cerdanya
La població berguedana viu una jornada cultural amb la música d’Els transhumants i la presentació del llibre sobre el viatge per aquest camí mil·lenari de Laura Serrat
Regió7
Castellar de n’Hug va viure dissabte passat una jornada dedicada a la transhumància amb el pas del ramat que està recorrent de punta a punta el Camí Ramader de Marina, un pas mil·lenari que durant segles ha acollit els moviments estacionals del bestiar entre les pastures d’estiu de la Cerdanya i les d’hivern del Penedès. L’arribada del ramat, guiat pel pastor Daniel Giraldo, procedent del Baix Camp, va omplir el municipi d’activitats culturals en una jornada que va servir per reivindicar el pasturatge, els camins ramaders i el sector primari.
És el quart any que Giraldo impulsa la transhumància per aquest sender, amb el suport de l'Associació del Camí Ramader de Marina, per tal de recuperar el traçat històric d'aquest camí i difondre els valors de la transhumància pels pobles per on passen. "L’important és transmetre la tradició de la transhumància a les escoles, perquè puguin veure que hi ha altres referents, que hi ha la possibilitat de ser pastor, de ser pagès. El que volem és que els pares i els avis donin suport aquesta possibilitat", explicava Giraldo durant el seu pas per la població berguedana.
Després de l’arribada del ramat, que va travessar el poble omplint els carrers amb la música de les esquelles, l'activitat es va traslladar a la plaça de l’Església, on es va presentar el llibre Camí de Marina, un reportatge novel·lat de la periodista de Regió7 Laura Serrat que relata el viatge de Giraldo i d'un grup de voluntaris per recuperar aquest camí mil·lenari. La presentació va aplegar nombrosos veïns del poble i va comptar amb la intervenció del protagonista del llibre, Daniel Giraldo, així com de l’alcalde de Castellar de n’Hug, Salvador Juncà, i del pastor de la Pobla de Lillet, Ernest Sitjes, veus que també apareixen en el llibre.
Durant la xerrada, els assistents van poder gaudir de les anècdotes de l’alcalde de Castellar de n’Hug, que recordava l’època en què ell mateix havia fet aquest camí amb només 13 anys, des de Castellar de n'Hug fins a Viladellops, a l'Alt Penedès, conduint un ramat de 600 ovelles al costat del seu pare. "No passàvem gana perquè les cases de pagès ens alimentaven", recordava. En la mateixa línia, Sitjes evocava el temps en què la població berguedana acollia any rere any el pas de ramats de prop de mil ovelles, i lamentava que sigui un món que es va perdent per les traves econòmiques i burocràtiques que imposa l’administració. "Es redacten lleis sense saber què implica estar amb un ramat a la muntanya", afirmava. Com a exemple, explicaven que a Castellar de n’Hug s’ha passat de 5.000 a només 60 ovelles en deu anys i que, actualment, la població viu al 100% del turisme.
En aquest sentit, la jornada va servir per reivindicar el paper actual que pot jugar la transhumància en la gestió del territori, la promoció de productes frescos i de proximitat i la recuperació de les festes i tradicions que hi estan associades. De fet, la jornada va cloure amb un pica-pica i l’actuació del grup de música popular Els transhumants, que va convidar els assistents a ballar danses tradicicionals com el vals, el xotis, la polca, la masurca, el pas doble i el ball del sac, tot demostrant que tant la música com la transhumància creen comunitat.
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