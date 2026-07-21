El foc al remolc d'un camió a Santa Maria de Merlès provoca una mobilització per evitar que s'estengués al bosc
Fins a set dotacions de Bombers s''han activat per controlar les flames abans que provoquessin un incendi de vegetació
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Manresa
L'avís de foc al remolc d'un camió a Santa Maria de Merlès ha provocat que es mobilitzessin fins a set dotacions de Bombers. Ha estat a les 15.02 quan s'ha rebut una trucada alertant que s'havia encès un remolc que transportava deixalles. Ràpidament, s'han activat els Bombers pel risc que l'incendi es pogués estendre a la vegetació de la zona, davant l'elevat risc d'incendi forestal.
Així i tot, s'ha pogut controlar l'incident, i en poc més de 45 minuts el foc estava apagat i no ha cremat més enllà d'una part del remolc, sense convertir-se en un incendi de vegetació, que era el que feia més por.
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