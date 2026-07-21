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El foc al remolc d'un camió a Santa Maria de Merlès provoca una mobilització per evitar que s'estengués al bosc

Fins a set dotacions de Bombers s''han activat per controlar les flames abans que provoquessin un incendi de vegetació

El remolc del camió s'ha encès al pas per Santa Maria de Merlès

El remolc del camió s'ha encès al pas per Santa Maria de Merlès / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

L'avís de foc al remolc d'un camió a Santa Maria de Merlès ha provocat que es mobilitzessin fins a set dotacions de Bombers. Ha estat a les 15.02 quan s'ha rebut una trucada alertant que s'havia encès un remolc que transportava deixalles. Ràpidament, s'han activat els Bombers pel risc que l'incendi es pogués estendre a la vegetació de la zona, davant l'elevat risc d'incendi forestal.

Així i tot, s'ha pogut controlar l'incident, i en poc més de 45 minuts el foc estava apagat i no ha cremat més enllà d'una part del remolc, sense convertir-se en un incendi de vegetació, que era el que feia més por.

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