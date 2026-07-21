La Generalitat posa la construcció del carril reversible de Cercs entre les obres prioritàries
L'obra és de les més importants que afrontarà el govern en els propers mesos, 500 milions d'euros, i contempla ampliar uns quilòmetres d'autovia de Berga a Cercs i el tram de tres carrils amb una mitgera movible a la part nord de a C-16
El pla conjunt és de 1.800 milions i contempla fer les obres amb una participació públic-privada, sense peatges
El Govern ha aprovat aquest dimarts una programació d’obres en infraestructures de mobilitat que preveu una inversió estimada de 1.800 milions d’euros (IVA exclòs). Entre aquesta, la inversió més important és per fer l'allargament dels quilòmetres d'autovia de la C-16 entre Berga i Cercs i el tram de 3 carrils amb una mitgera reversible entre Cercs i Bagà. Es tracta de la primera tanca de separació entre carrils que es podrà moure a través d'un sistema mecànic, el primer que s'instal·la a Catalunya i a l'Estat.
L’acord defineix quatre eixos fonamentals: l’acceleració del transport públic, la millora de la connectivitat territorial, la seguretat viària i la transició cap a una mobilitat de zero emissions. Les actuacions es licitaran sota un model de concessió i el Govern efectuarà pagaments per disponibilitat. El pla es desenvoluparà mitjançant fórmules de col·laboració publicoprivada, amb l’objectiu d’accelerar inversions estratègiques, millorar la seguretat viària i avançar en la descarbonització del transport, segons han explicat fonts del Govern.
En l'àmbit de les carreteres, el Govern aposta pel programa de carreteres 2+1, destinat a reduir l'accidentalitat frontal perquè el sistema consisteix en trams alternatius d'un i dos carrils separats per una tanca física. Amb aquest model s'intervé en eixos com el de l’Ebre (C-12, entre Amposta i Lleida), el del Litoral (C-63, C-35 i C-59 a l’àrea de la Costa Brava i el Maresme) i el de Ponent (C-26 i C-14, entre Balaguer i Oliana). Aquestes actuacions sumen uns 350 milions d'euros.
Però el projecte estrella és la transformació de la part nord de l'Eix del Llobregatt (C-16) entre Berga i Bagà. Amb una inversió de 500 milions d'euros, es preveu el desdoblament de Berga fins a Cercs, la implantació d'un tercer carril reversible fins a Bagà, la construcció de cinc nous túnels i la transformació de 15 interseccions per millorar la fluïdesa i la seguretat, a més de la implantació de mesures de descarbonització de la infraestructura. Aquest carril reversible té una separació física de blocs de formigó que mou una màquina mecànicament segons les necessitats de trànsit previstes. Un exemple podria ser que el divendres a la tarda vespre i fins al dissabte al migdia els dos carrils fossin en sentit ascendent i que el diumenge, tornada de cap de setmana cap a l'àrea metropolitana, el dos carrils quedessin fixats en sentit descendent.
Es faran electrolineres
Per facilitar la transició al vehicle elèctric, el pla del govern inclou 18 milions d'euros per al desplegament d'una xarxa d'electrolineres de càrrega ultraràpida a les vies de la Generalitat. S'instal·laran punts de recàrrega en àrees de servei estratègiques com ara: a la C-33: a l’Àrea de servei de Montcada i Reixac; a la C-32, a les Àrees de servei de Tordera, Maresme i Gavà; a la C-60, a la Roca; a la C-25, a Sant Pere Sallavinera i a Gurb; i al tram d'autopista de peatge de la C-16, a l'àrea Montserrat.
Aquest és segur que es faran i també es preveu a la C-16, entre Berga i Bagà; a la C-25, entre Espinelves i Santa Coloma de Farners; i a la C-25, a Cervera.
Impuls al transport públic ferroviari
Dins la primera fase d'aquesta programació, destaca la finalització de les estacions del tram central de la línia 9 del Metro de Barcelona, amb una inversió aproximada de 380 milions d’euros, a més de 170 milions en reinversions. Així mateix, s’inclou el perllongament de la línia 4 entre la Pau i la Sagrera, un projecte valorat en més de 150 milions d’euros que permetrà aprofitar infraestructures ja existents.
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