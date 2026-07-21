Urbanisme
Gironella retirarà la Creu del Pont Vell
El monument es preservarà en un magatzem municipal a l'espera de valorar si la peça "té un valor històric al seu darrere" que n'avali la reinstal·lació en un futur
Gironella diu adeu a la Creu del Pont Vell. El monument és retirat en el marc de les obres d'arranjament de la plaça Doctor Armengou, on s'ubica, per passar a ser preservat en un magatzem. Des del consistori analitzaran si la peça està acompanyada d'un valor històric abans de decidir si es torna a col·locar, més endavant.
Tal com ha compartit l'alcalde de la vila, David Font, el moviment "forma part de les obres que afecten la plaça", les quals es van posar en marxa fa unes setmanes i avancen amb normalitat. Abans de fer-ho, assegura, "n'hem parlat amb el mossèn del municipi i ell no hi posa cap mena d'inconvenient en què es retiri", entenent la seva figura com una de legitimada a l'hora de ponderar "la vinculació amb aquesta cristianitat que pot representar la creu".
El monument commemora els actes amb motiu de la trobada de la Santa Missió al poble, de l'11 al 22 de març de 1942, tal apareix a la inscripció gravada al volum superior de la seva base. S'anomena santa missió a "un seguit de prèdiques, lliçons doctrinals i exercicis pietosos fets durant alguns dies en una parròquia o localitat". En aquest cas, s'escau en un període on hi va haver una forta campanya per reintroduir la moral cristiana a l'Estat espanyol, durant la postguerra civil.
Des de la base s'alça una creu llatina de pedra, feta a partir d'un braç vertical molt llarg i els laterals ornamentats. Font ha recordat que aquest monument ja es va moure una vegada, pel fet que se situava al mig del riu i es va optar per col·locar-lo al costat d'un dels accessos al Pont Vell. Ara, es torna a enretirar per aquests treballs urbanístics, sense tenir un destí decidit.
"Volem analitzar si, realment, té un valor històric al seu darrere, saber per què hi era i si té alguna connotació vinculada a situacions d'èpoques de dictadura", apunta el batlle, qui assenyala que "a partir d'aquí, es prendrà la decisió". Sigui com sigui, avança que "no es té previst fer cap consulta al poble" sobre la possible reubicació del monument.
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