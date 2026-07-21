L'incendi que va afectar dos camions a Berga podria haver començat per una fallada mecànica
Encara s'investiguen les causes del foc que es va produir a un solar a tocar de l'empresa Pasquina, al polígon de la Valldan
Les causes del foc que va acabar cremant dos camions en un solar del polígon la Valldan podrien ser un curtcircuit o una fallada de tipus elèctric d'un dels camions. Encara no s'ha tancat la investigació, però aquesta podria ser la causa més probable.
Un dels camions afectat havia treballat poca estona abans del foc, i això podria haver provocat que, per alguna raó que caldrà detallar, acabés encenent-se. Les flames, que van començar als volts de dos quarts de nou del vespre d'aquest dilluns, van afectar dos camions, que han quedat en sinistre total, i parcialment un cotxe que es trobava aparcat molt a la vora. També van agafar vegetació del voltant, però sense més conseqüències.
El foc es va originar a un solar a tocar de l'empresa Pasquina, usat habitualment per aquesta empresa de construcció per a aparcar els seus camions, i en el moment de l'incendi ja no hi quedava cap treballador. Els Bombers van treballar-hi amb dues dotacions, encara que en van arribar a activar fins a 7, i en una hora tenien el foc apagat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial de futbol d'Espanya
- El Barri Antic de Manresa plora la pèrdua del botiguer i músic Maurici Rosell
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
- L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar