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L'incendi que va afectar dos camions a Berga podria haver començat per una fallada mecànica

Encara s'investiguen les causes del foc que es va produir a un solar a tocar de l'empresa Pasquina, al polígon de la Valldan

El foc de dos camions en una empresa de la Valldan

El foc de dos camions en una empresa de la Valldan / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Les causes del foc que va acabar cremant dos camions en un solar del polígon la Valldan podrien ser un curtcircuit o una fallada de tipus elèctric d'un dels camions. Encara no s'ha tancat la investigació, però aquesta podria ser la causa més probable.

Un dels camions afectat havia treballat poca estona abans del foc, i això podria haver provocat que, per alguna raó que caldrà detallar, acabés encenent-se. Les flames, que van començar als volts de dos quarts de nou del vespre d'aquest dilluns, van afectar dos camions, que han quedat en sinistre total, i parcialment un cotxe que es trobava aparcat molt a la vora. També van agafar vegetació del voltant, però sense més conseqüències.

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El foc es va originar a un solar a tocar de l'empresa Pasquina, usat habitualment per aquesta empresa de construcció per a aparcar els seus camions, i en el moment de l'incendi ja no hi quedava cap treballador. Els Bombers van treballar-hi amb dues dotacions, encara que en van arribar a activar fins a 7, i en una hora tenien el foc apagat.

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