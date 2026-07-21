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Agenda

Puig-reig torna a celebrar Santa Marta amb una vetllada de comerç, gastronomia i música

Enguany es manté el format unificat a la plaça Mestre Badia, on s'aplegaran les ofertes d'una quinzena d'establiments del poble

Una celebració passada de la festa de Santa Marta

Una celebració passada de la festa de Santa Marta / Ajuntament de Puig-reig

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Regió7

Puig-reig

La UBIC de Puig-reig i l'Ajuntament de Puig-reig tornen a apostar conjuntament per la festa de Santa Marta. La nova edició reprodueix el format unificat a la plaça Mestre Badia, en una proposta lúdica i comercial que té com a objectiu dinamitzar el teixit econòmic local i oferir una proposta atractiva per a veïns i visitants.

La cita és aquest divendres, 24 de juliol, a partir de les 20.00 hores. Un dels principals protagonistes són els establiments locals, que presentaran les seves ofertes en un aparador obert al carrer. En concret, hi participaran una quinzena de botigues: Tot Natura, La Tribu espai creatiu, Calzado Amigo, Sabateries Les Novetats, Centre Òptic, Climent 1890, AM arquitectura & mobiliari, Iglesias Fotògrafs, Òptica Vilà, Tres, Breakaway i Quirobell. Les seves parades posaran a disposició dels clients promocions i descomptes especials, reforçant el valor del comerç de proximitat i donant l'oportunitat de gaudir de les millors ofertes, sense sortir del poble. A més, entre totes les persones que facin les seves compres al llarg de la vetllada, es farà un sorteig de vals de compra per valor de 50 euros.

L'oferta comercial es complementarà amb una proposta gastronòmica, també a càrrec dels restauradors del poble. Serà per part de Garbí, El Crostó, El Botifler i La Pastisseria de la Gemma. A més, per tal de fer la vetllada accessible i atractiva per a tots els públics, l'esdeveniment disposarà d'un espai d'oci infantil gratuït que inclourà un inflable i un circuit de quads. També hi haurà lloc per a la música, que es posarà en marxa a les 20.30 hores amb el concert de Mel's i continuarà amb la sessió de DJ Destor (de 23.00 fins a les 01.30 hores).

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Des de l'organització remarquen que la festa de Santa Marta es consolida com "una data clau en el calendari d'estiu de Puig-reig", en una dinàmica que serveix per "posar en valor la importància de comprar al poble i del nostre comerç local".

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