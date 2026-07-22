Tradicions
Bagà i la vila mallorquina de Capdepera s'agermanaran per unir les respectives festes del foc
La Fia-Faia i l'Alei-Alei comparteixen moltes similituds: des de les torxes als càntics i ritus, a més de la coincidència amb el solstici d'hivern
Els municipis de Bagà i Capdepera (Mallorca) han posat en marxa el procés d'agermanament cultural entre ambdues viles. L'alcalde baganès, Lluís Casas, va signar ahir el conveni previ que també va ser rubricat per la batllessa gabellina, Núria Garcia, fent el primer pas simbòlic per establir "vincles permanents de cooperació mútua" entre dues poblacions que comparteixen una tradició ancestral vinculada al solstici d'hivern i al foc.
La Fia-Faia de Bagà té en l'Alei-Alei de Capdepera una festa germana amb grans similituds, tant en el fons com en la forma. Totes dues celebracions, d'arrels precristianes, utilitzen torxes vegetals anomenades faies per commemorar el renaixement del sol a través del foc, utilitzant en ambdós casos aquesta denominació dialectal per referir-s'hi. Una altra coincidència és el fet que s'empren herbes del territori, com la faiera (Cephalaria leucanta) a Bagà i el càrritx (Ampelodesmos mauritanica) a Capdepera, que es cullen amb antelació per treballar-la. Finalment, també comparteixen la presència de càntics o clams rituals durant l'encesa, que connecten la tradició amb la identitat local.
Els representants institucionals d'ambdós municipis es van trobar a l'Ajuntament de Capdepera. En finalitzar la reunió, Casas va manifestar que "per a Bagà, serà un honor agermanar-nos amb Capdepera, un municipi que comparteix amb nosaltres l'essència d'una tradició que ha passat de generació en generació". "La Fia-Faia i l'Alei-Alei són festes que ens connecten amb el territori, amb el poble i amb la nostra història. Aquest agermanament ens permetrà reforçar els llaços culturals i establir una col·laboració que enriquirà les dues celebracions", va valorar el batlle berguedà, que va cloure assenyalant que "estem molt contents de caminar plegats en la preservació del patrimoni immaterial i en la projecció d'aquestes festes tan significatives".
Per la seva banda, Garcia va exposar que "avui s'inicia un vincle entre nosaltres que neix de la tradició i de la identitat compartida", incidint que "l'agermanament amb Bagà serà una passa important per continuar preservant i projectant les nostres festes d'hivern, que formen part del nostre patrimoni i de la nostra manera d'entendre la cultura i la tradició gabellina". "Compartim amb Bagà el respecte per les arrels i la voluntat de mantenir viu el nostre llegat cultural. Aquest acord ens permetrà continuar fent feina plegats en la protecció del patrimoni immaterial i en la difusió de les nostres tradicions", va sentenciar.
El protocol d’agermanament, que té una durada il·limitada, preveu la creació d'una comissió mixta per coordinar activitats anuals. Entre les accions planificades, destaca l'intercanvi simbòlic on una faia de Bagà cremarà a la festa de l'Alei-Alei, i viceversa. Així mateix, el document aposta per fomentar el turisme, els intercanvis escolars i la participació d'artesans en fires i mercats d'ambdós municipis per divulgar els productes autòctons. L'agermanament amb Capdepera se sumarà als ja vigents amb Vila-seca (Tarragonès) i la Roca de l'Albera (Rosselló).
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