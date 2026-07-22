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Multat amb 500 euros i sis punts menys per conducció temerària a Berga

La Policia Local ha identificat un conductor que la matinada del 20 de juliol circulava de forma irresponsable per la rotonda del monument de la Patum

El conductor enxampat conduïnt de forma temerària a Berga

El conductor enxampat conduïnt de forma temerària a Berga / Ajuntament de Berga

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Pau Brunet

Pau Brunet

Berga

Un conductor ha estat sancionat amb 500 euros de multa i la retirada de sis punts del permís de conduir per conduir de forma temerària a Berga a la zona de la rotonda del monument de la Patum, a prop de la benzinera situada al capdavall del passeig de la Pau.

Els fets, segons explica l'Ajuntament, van tenir lloc la matinada del 20 de juliol passat quan el vehicle, un BMW de color blanc, circulava posant en perill la resta d’usuaris de la via pública.

La Policia Local de Berga van identificar el conductor i va tramitar la denúncia corresponent, que implica la sanció econòmica de 500 euros i la retirada de sis punts del permís de conduir, d’acord amb el Reglament General de Circulació.

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A més, la Policia Local de Berga ha denunciat un segon conductor per una conducta similar al municipi. Les dues actuacions s'emmarquen en el dispositiu de vigilància per reforçar la seguretat viària i prevenir maniobres temeràries que posin en risc la resta d'usuaris de la via pública.

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