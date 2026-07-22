Rescatada una noia semiinconscient per un cop de calor a Guardiola de Berguedà
La jove ha estat traslladada a l'Hospital de Berga
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Manresa
Una noia ha hagut de ser rescatada pels Bombers de la Generalitat després de patir un cop de calor mentre feia la ruta pel Torrent del Jou, a Guardiola de Berguedà. L'avís s'ha rebut a les 13.29 hores, i els Bombers han activat una dotació que s'ha dirigit cap al Clot de l'Anella, on es trobava la noia.
En arribar han comprovat que estava molt marejada, gairebé semiinconscient, i han ajudat a baixar-la fins al punt on ha pogut recollir-la l'ambulància, que l'ha portada fins a l'Hospital de Berga.
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