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Rescatada una noia semiinconscient per un cop de calor a Guardiola de Berguedà

La jove ha estat traslladada a l'Hospital de Berga

Els Bombers han fet el rescat per terra

Els Bombers han fet el rescat per terra / Arxiu/Bombers

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Eduard Font Badia

Manresa

Una noia ha hagut de ser rescatada pels Bombers de la Generalitat després de patir un cop de calor mentre feia la ruta pel Torrent del Jou, a Guardiola de Berguedà. L'avís s'ha rebut a les 13.29 hores, i els Bombers han activat una dotació que s'ha dirigit cap al Clot de l'Anella, on es trobava la noia.

En arribar han comprovat que estava molt marejada, gairebé semiinconscient, i han ajudat a baixar-la fins al punt on ha pogut recollir-la l'ambulància, que l'ha portada fins a l'Hospital de Berga.

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