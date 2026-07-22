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Rescaten una gossa que havia caigut al riu a Puig-reig

Un home va fer un intent de rescatar l'animal però també va necessitar l'ajuda dels Bombers

Imatge d'un bichon maltès

Imatge d'un bichon maltès / Pixabay

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Els Bombers de la Generalitat van rescatar una gossa que va caure al riu dimarts passat al vespre a Puig-reig. L'animal, que es tractava d'un bichon maltès, va caure al Llobregat, prop del carrer que porta el mateix nom, prop de les 20.35 hores, quan els serveis d'emergències van rebre l'avís. Abans de l'arribada dels Bombers, que hi van desplaçar una dotació, un home va fer un intent de rescatar-lo, però a causa de la vegetació, no ho va aconseguir i tampoc va poder tornar a pujar.

El cos d'emergències va estar-se 40 minuts per rescatar la gossa i també van ajudar a sortir del riu l'home que la va intentar ajudar. L'animal va patir una forta caiguda i el van deixar en mans de la seva propietària que se'n va cuidar.

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