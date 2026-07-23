Art urbà
Així llueix el nou mural de Berga a partir dels dibuixos de Quirze Casals
La reproducció ha estat a càrrec de l'artista Quim Turina, en una peça que serveix per rememorar els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil espanyola i per homenatjar els berguedans represaliats
Berga ha desplegat una edició especial del cicle de memòria històrica Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat amb motiu del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil espanyola, el 18 de juliol de 1936. Dins l'agenda de la proposta, s'ha plasmat i presentat un nou mural d'art urbà, anomenat amb el mateix títol de la iniciativa impulsada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga, i que llueix a la façana lateral de l'edifici de Cal Morlans (carrer Ciutat número 30).
L'artista Quim Turina ha estat l'encarregat de dissenyar i donar forma a aquesta peça, que reprodueix els dibuixos amb els quals Quirze Casals il·lustrava els sobres de les cartes que enviava a la seva germana Teresa Casals, de Cal Morlans, mentre es trobava a les trinxeres del front de guerra.
La presentació es va acompanyar d'una ruta guiada pels refugis antiaeris de la ciutat, que des del mes de febrer estan senyalitzats amb elements informatius instal·lats a les places del Forn i de la Ribera, i al Teatre Municipal. La ruta va ser a càrrec de la historiadora i membre de l'Àmbit de Recerques del Berguedà, Rosa Serra, a partir del projecte pensat per l'arquitecte Emili Porta i Galobart.
Amb aquest mural, es completa la transformació d'aquest espai al cor del carrer Major de Berga, que va començar amb l'enderroc de l'antic edifici de Finques Ciutat dotant d'un accés més ample i pacificat a la plaça del Forn i cap a la zona de Sant Francesc.
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