Educació i empresa
El Berguedà acull la nova càtedra de la UPC d'arquitectura i construcció en fusta per reforçar el sector
Al setembre es vincularà la primera cinquantena d'alumnes, en un ecosistema formatiu i d'innovació que vol aprofitar el potencial de la xarxa productiva que ja disposa la comarca, per tal que també se'n pugui beneficiar
El setembre vinent es posarà en marxa la nova càtedra UPC - Berguedà d'Arquitectura i Construcció en Fusta. D'entrada, s'hi vincularan una cinquantena d'alumnes del grau en Estudis d'Arquitectura impartit per l'ETSAB, però l'objectiu és ampliar el públic receptor per tal de crear un ecosistema ampli i sòlid de formació, innovació i transferència per consolidar un sector que té en la comarca un escenari idoni.
Aquest dijous, la Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga ha acollit l'acte simbòlic d'entesa entre les tres institucions que fan possible l'inici d'aquesta estructura, amb la signatura del conveni. L'han subscrit el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres; el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat; i l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez. Tots tres s'han expressat agraint l'esforç de totes les parts per arribar a aquest punt d'inici de la càtedra, que és la primera iniciativa universitària d'aquest nivell que s'impulsa al Berguedà, on troben un gran potencial de creixement.
"Avui és un dia important perquè, si tot va bé, se signa un document perquè Berga tingui estudis universitaris". Aquesta ha estat la primera declaració del batlle de la capital berguedana, qui s'ha mostrat confiat que la iniciativa "fructifiqui i puguem parlar d'un èxit rotund". A més, a banda de remarcar el treball de totes els ens implicats, també ha destacat l'empenta de Dolors Grau i l'Exploratori dels Recursos de la Natura, per la seva insistència a portar i mantenir durant tants anys aquest brot de la universitat a la ciutat. En una línia similar, el president de l'ADB ha indicat que la signatura del conveni és el "punt d'inici d'un projecte que encara s'ha de fer més gran", celebrant que la comarca "enceta un camí fins ara desconegut, però que li pot aportar molt potencial". Un potencial que, a la llarga, assevera que es traslladarà al conjunt del territori i el seu teixit productiu i empresarial, perquè defensa que tenir aquesta formació també suposa incrementar coneixement, innovació i competitivitat.
Des de la UPC, el rector ha incidit en el compromís de l'organisme per aportar "valor afegit" en el sector de la fusta berguedà, amb una "aposta per l'excel·lència" que està convençut que ha de permetre generar més rellevància. És precisament per això que, més enllà de les tres corporacions que rubriquen el conveni, el teixit econòmic que treballa la fusta a la comarca també serà un agent protagonista en la càtedra. "Volem crear riquesa i oportunitats, en un àmbit d'explotació que encara té molt recorregut per endavant", ha valorat. També ha reforçat aquesta voluntat el vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria, Jordi Berenguer, qui ha remarcat que a partir d'aquesta càtedra també poden néixer altres ocasions de progrés al llarg de tot el procés que suposa el treball de la fusta: des de la gestió forestal a la construcció, a més de la biomassa o la indústria.
Un projecte multidisciplinari
El director de la càtedra és Óscar Linares, qui ha compartit amb els mitjans que la iniciativa té tres grans eixos d'acció: la formació, la innovació i la transferència. Sobre el darrer, es remarca aquesta possibilitat de retroalimentar els agents implicats a partir d'aquest nou espai comú de col·laboració. Una millora que neix d'aquesta recerca per avançar en un sector, el de la fusta, que segons apunta "hi ha una necessitat a Catalunya perquè sigui capdavantera". En aquest punt, el Berguedà té una posició avantatjosa: un 86% del territori cobert per massa forestal, una cadena de valor de la fusta consolidada i un teixit empresarial especialitzat.
En darrera instància, la branca de la formació, la més celebrada per la novetat que suposa a la comarca, ha recordat que també és de menester, des de diferents àmbits. "Comencem pels estudiants d'arquitectura perquè hi ha una qüestió fonamental, i és que, ara mateix, un estudiant d'arquitectura de Barcelona pot entrar i sortir amb el títol d'arquitecte sense haver vist absolutament de fusta, i això és un problema que la càtedra vol contribuir a anar resolent", ha detallat. En tot cas, es buscaran aliances amb altres centres per tal d'abastar el conjunt de branques universitàries, com el grau, el postgrau i el màster, així com la formació professional. "Per molt que es creï i dissenyi en fusta, si no hi ha ningú que la produeixi i la munti, no aconseguirem que passi del paper a l'obra", ha dit al respecte. A més, també es creu que es pot arribar a instal·ladors i altres perfils tècnics dins l'ampli sector de la construcció. "En el fons, la càtedra serveix com a plataforma i multiplicadora de possibilitats", ha conclòs.
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