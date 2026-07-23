Cultura
L'Esbart Cadí celebra el seu 75è aniversari amb una producció teatralitzada de gran format
'El repunt' és una de les apostes més ambicioses de la trajectòria de l'agrupació, amb un fil conductor que es fixa en la feina que no es veu per mantenir viva la cultura popular
Regió7
L'Esbart Cadí estrena aquest dissabte l'espectacle El repunt, una producció teatralitzada de gran format i de les més ambicioses de la seva trajectòria, que esdevindrà la cirereta de la celebració del 75è aniversari del grup. El muntatge suposa un trencament respecte a la clàssica mostra de danses de Catalunya, les illes Balears i el País Valencià que la formació oferia habitualment per aquestes dates.
La cita és el 25 de juliol, a la plaça Porxada de Bagà, a partir de les 22.00 hores. L'esbart posa en escena una aposta que denota una profunda reinvenció. "Anem a fer un mix amb un concepte de rondalles i cobles", expliquen Èlia Pons i Ignasi Bailón, dos dels responsables de l'agrupació, que avancen que el públic es trobarà amb una obra completament enllaçada i dotada d'una gran unitat narrativa.
Per assumir aquest repte, l'Esbart Cadí s'ha envoltat d'un equip de professionals de reconegut prestigi. El procés de creació va arrencar d'una primera proposta d'escaleta del mestre de l'esbart, que es fa càrrec de la direcció de l'espectacle com habitualment. De seguida va sorgir un treball conjunt de pluja d'idees amb el compositor Eduard Iniesta, que s'ha fer càrrec de liderar l'apartat musical i ocupar-se dels arranjaments que faran realitat 20 músics de la Cobla Sant Jordi i una selecció d'instrumentistes de primer nivell, amb la conducció de l'actriu Neus Pàmies. Així mateix, la teatralització ha anat a càrrec de la dramaturga Laura Corominas.
Des de l'agrupació apunten que l'objectiu inicial era buscar els significats i les emocions de cada peça, un exercici que va fer aflorar conceptes com la identitat, la pertinença, la memòria i la transmissió generacional. Finalment, l'eix central de l'obra es va consolidar com un homenatge a la "feina que no es veu": la tasca discreta, constant i imprescindible de totes les persones que treballen des de l'anonimat i entre bastidors per mantenir viva la cultura popular.
Amb tot, el desplegament dalt de l'escenari inclourà prop de 50 persones, sumant el cos de dansa de l'esbart i diferents elements com els capgrossos estrenats el passat mes de febrer. Així mateix, la formació estrenarà diverses peces de vestuari confeccionades exclusivament per a aquest dia. Els responsables reconeixen que el projecte "suposa un autèntic repte" a causa de l'elevat esforç físic i interpretatiu que exigeix el nou format, concebut com una eina viva per construir comunitat i mirar cap al futur.
Les entrades es poden comprar a l'Ajuntament de Bagà i a l'Oficina de Turisme de Bagà, fins al 25 de juliol.
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