Agenda
Bagà celebra la Festa Major amb onze dies d'activitats per a tots els públics
El programa s'enceta aquest divendres amb el pregó i s'allargarà fins al 3 d'agost, culminant amb una cantada d'havaneres
Regió7
Bagà dona el tret de sortida a la seva Festa Major avui, 24 de juliol. Ho farà amb el tradicional pregó, que enguany protagonitza el Grup de Teatre La Faia (plaça Catalunya, 22.00 hores). En total, l'agenda disposa d'onze dies d'activitats diverses, amb espai per a tots els públics, i que culminaran el 3 d'agost, amb la cantada d'havaneres.
Aquest primer cap de setmana, la Festa Major de Bagà ja inclou actes rellevants. És el cas, per exemple, d'El repunt, l'espectacle amb motiu del 75è aniversari de l'Esbart Cadí (25 de juliol, 22.00 hores, plaça Porxada); l'audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove (26 de juliol, 12.00 hores, plaça Tiraval); o el castell de focs artificials (26 de juliol, 21.45 hores, passeig del Raval).
Entre setmana, també s'han lligat un bon grapat de propostes. Des d'iniciatives pels més menuts com la festa de l'escuma, una projecció de cinema, una mostra de circ o jocs tradicionals i de cucanya. També pel públic més adult, amb biodansa, la Caminada popular nocturna, una visita guiada pel nucli antic, o el sopar amb ball popular.
L'agenda s'intensifica de nou al tomb del segon cap de setmana. El VIII Ultra Birrineu i els concerts a la plaça Tiraval protagonitzen el vespre i nit del divendres, 31 de juliol. L'1 d'agost, hi ha més música a la nit, i altres actes amb molta trajectòria com el 54è Torneig de tennis taula. El 2 d'agost, s'ha previst la XXXIII Cursa popular d'atletisme i l'actuació de l'Orquestra Venus. Finalment, el 3 d'agost, se celebrarà la Missa en honor a Sant Esteve, per culminar amb les esmentades havaneres a la nit. Trobareu el programa al detall, aquí.
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