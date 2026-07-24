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Convocatòria

Neixen els Premis Cultura de Gironella

La iniciativa vol reconèixer les aportacions i trajectòries, individuals o d'entitats municipals, que hagin destacat per la seva aportació cultural a la vila

Dansaires de l'Esbart Sant Jordi de Gironella, en una imatge d'arxiu

Dansaires de l'Esbart Sant Jordi de Gironella, en una imatge d'arxiu / Ajuntament de Gironella

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Regió7

Gironella

Neixen els Premis Cultura de Gironella, una iniciativa impulsada per la corporació local amb l'objectiu de reconèixer les aportacions individuals i conjuntes en relació amb el teixit cultural del municipi. En aquesta primera edició, es farà entrega de tres guardons.

"Volem reconèixer les trajectòries, iniciatives i projectes culturals, siguin individuals o de les entitats del poble, que contribueixin a enriquir la vida cultural de Gironella", detalla al respecte el regidor de Cultura, Lluís Vall. Des del consistori comparteixen que els premis es divideixen en tres categories: el Premi talent cultura a l'impacte social i territorial, dotat amb 1.000 euros; el Premi talent cultura a l'impuls cultural, per valor de 1.000 euros: i el Premi d'honor a la trajectòria cultural, consistent en un reconeixement honorífic.

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L'Ajuntament ja ha posat en marxa el procés de registre de sol·licituds, que s'allargarà fins al 10 de setembre. En concret, poden optar-hi les persones físiques empadronades a Gironella i les entitats municipals inscrites en el registre municipal d'entitats. Les peticions s'han de presentar mitjançant una instància genèrica, i aportant tota la documentació que es demana a les bases participatives. 

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