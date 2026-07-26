Denuncien dues parelles per encendre una foguera i utilitzar una 'catximba' a la riera de Merles en alerta màxima d'incendi
Els guardes rurals els van exampar fent un pícnic amb taules i cadires i amb el cotxe aparcat en una zona protegida
Encendre un foc en un bosc en situació de màxima alerta per risc d'incendi pot tenir conseqüències devastadores. Tot i això, aquest dissabte al vespre, els guardes rurals que desenvolupen el servei de vigilància a la riera de Merlès es van trobar amb una escena insòlita en un dels espais de la riera, al terme municipal de Santa Maria de Merlès.
Durant el patrullatge nocturn, que es du a terme de manera periòdica per evitar que els visitants hi pernoctin o s'hi desenvolupin altres activitats restringides, els agents van localitzar dues parelles en una zona de la riera coneguda com el "Caribe". El grup havia encès una foguera i també hi havia una 'catximba'. A més, havien muntat taules i cadires per fer un pícnic, una pràctica prohibida en aquest espai natural protegit, on només es permet accedir-hi amb el menjar que es pugui transportar en una motxilla, ja que no es pot instal·lar mobiliari.
Els guardes també van comprovar que els ocupants havien estacionat el vehicle dins de la zona protegida, fora dels espais habilitats. A més, actualment, aquests espais d'aparcaments habilitats també estan restringits a causa de l'elevat risc d'incendi forestal.
Segons han informat els guardes rurals, les dues parelles van ser denunciades per incomplir diverses de les restriccions i recorden que encendre foc en una situació d'alt risc, com l'actual, amb el nivell Alfa 3 activat a la zona, pot comportar sancions que superen els 3.000 euros.
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