Dos ferits en la col·lisió de dos vehicles a Gironella
Els dos conductors han estat traslladats a l'hospital de Berga
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Manresa
Dues persones han resultat ferides en una col·lisió lateral de dos turismes a la C-1411Z al terme de Gironella. L'avís s'ha donat a les 13.38 hores, al punt quilomètric 69 d'aquesta carretera, pràcticament a l'enllaç amb el camí del cementiri.
A l'accident hi han treballat Mossos d'Esquadra, SEM i els Bombers, que hi han desplaçat una dotació que també ha treballat a netejar una taca d'oli que s'ha fet a la calçada. Els conductors no han quedat atrapats, però han acabat traslladats a l'hospital de Berga.
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