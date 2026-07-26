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Dos ferits en la col·lisió de dos vehicles a Gironella

Els dos conductors han estat traslladats a l'hospital de Berga

Punt quilomètric 69 de la C-1411Z a Gironella

Punt quilomètric 69 de la C-1411Z a Gironella / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Dues persones han resultat ferides en una col·lisió lateral de dos turismes a la C-1411Z al terme de Gironella. L'avís s'ha donat a les 13.38 hores, al punt quilomètric 69 d'aquesta carretera, pràcticament a l'enllaç amb el camí del cementiri.

A l'accident hi han treballat Mossos d'Esquadra, SEM i els Bombers, que hi han desplaçat una dotació que també ha treballat a netejar una taca d'oli que s'ha fet a la calçada. Els conductors no han quedat atrapats, però han acabat traslladats a l'hospital de Berga.

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