La festa dels Elois de Berga ha repetit èxit, conscient que ha de seguir replantejant el futur de la festa pel que fa a les cavallerisses i l'aigua
La festa dels Elois de Berga ha repetit èxit, conscient que ha de seguir replantejant el futur de la celebració pel que fa a les cavallerisses i l’aigua.
Aquest diumenge al matí, la capital del Berguedà ha tornat a viure intensament aquesta festa que fa 200 anys era, fins i tot, més important que la Patum.
El passacarrers amb rucs i cavalls, sota l’aigua que queia dels balcons, ha omplert la primera meitat del matí, fins que ha arribat l’hora de simular el casament.
Després d’anar a buscar la núvia i el nuvi, i de passar per missa, la festa s’ha concentrat a la plaça de Sant Joan, on s’ha ballat el Ballet de Déu, o de l’Adéu.
Els nuvis han entrat a la plaça, previ pagament del convit, i s’han disposat a celebrar el casament.
Abans de començar, s’ha dipositat una rosa al mig en record de Rosa Espelt, balladora durant els anys 60 i 70, que ha mort recentment.
Posteriorment, els balladors, inclosos els nuvis, han iniciat les danses, incloent-hi el tradicional final traient a ballar les autoritats, inclòs l’alcalde, Ivan Sànchez, que no ha volgut perdre’s la celebració.
- Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
- Tres ferits, dos de greus, en una col·lisió entre dues motos i un tractor a Santpedor
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
- Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
- Un incendi obliga a desallotjar els veïns de tres habitatges del sector de Sant Miquel de Manresa
- Claus sobre la 'teràpia de confrontació': res a veure amb les tècniques de la terapeuta dels Andic
- Una persona atesa per un incendi en un garatge, a Sant Joan de Vilatorrada