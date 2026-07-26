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La festa dels Elois de Berga ha repetit èxit, conscient que ha de seguir replantejant el futur de la festa pel que fa a les cavallerisses i l'aigua

Les imatges de la festa dels Elois de Berga

Les imatges de la festa dels Elois de Berga

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Les imatges de la festa dels Elois de Berga / Mireia Arso

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Eduard Font Badia

Berga

La festa dels Elois de Berga ha repetit èxit, conscient que ha de seguir replantejant el futur de la celebració pel que fa a les cavallerisses i l’aigua.

Aquest diumenge al matí, la capital del Berguedà ha tornat a viure intensament aquesta festa que fa 200 anys era, fins i tot, més important que la Patum.

El passacarrers amb rucs i cavalls, sota l’aigua que queia dels balcons, ha omplert la primera meitat del matí, fins que ha arribat l’hora de simular el casament.

Després d’anar a buscar la núvia i el nuvi, i de passar per missa, la festa s’ha concentrat a la plaça de Sant Joan, on s’ha ballat el Ballet de Déu, o de l’Adéu.

Els nuvis han entrat a la plaça, previ pagament del convit, i s’han disposat a celebrar el casament.

Abans de començar, s’ha dipositat una rosa al mig en record de Rosa Espelt, balladora durant els anys 60 i 70, que ha mort recentment.

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Posteriorment, els balladors, inclosos els nuvis, han iniciat les danses, incloent-hi el tradicional final traient a ballar les autoritats, inclòs l’alcalde, Ivan Sànchez, que no ha volgut perdre’s la celebració.

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