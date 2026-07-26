L'Esbart Cadí de Bagà commemora els seus 75 anys amb un espectacle que ja pensen en fer rodar
Prop de 400 persones van assistir a l'estrena de l'espectacle que combinava una cinquantena de persones dalt de l'escenari amb música en directe
Bagà va viure ahir a la nit un dels moments culturals més importants dels últims anys. La plaça Porxada es va omplir de gom a gom per veure "El Repunt", l'espectacle amb què l'Esbart Cadí ha commemorat el seu 75è aniversari, en una vetllada que va comptar amb un temps excel·lent i un ambient de festa des de bon principi.
Unes quatre-centes persones es van aplegar a la plaça per presenciar una producció que trencava amb la tradicional mostra de danses que l'esbart oferia cada any per aquestes dates. Amb prop de 50 persones dalt l'escenari entre el cos de dansa i els elements de cultura popular del poble —capgrossos inclosos—, el muntatge es va desplegar durant una hora en què la dansa, el teatre i la música en directe es van fondre en un sol relat. Com explica Èlia Pons, una dels responsables de l'agrupació, "estàvem molt nerviosos, però la vetllada va ser rodona, va anar tot bé, la part musical, artística i la de dansa, i el públic va quedar emocionat". El president de l’Agrupament d’Esbarts, convidat a l’estrena, "ens va felicitar per unir tres formats de ball, una rondalla de Mallorca, una de València, i la sardana. Per això la cobla i sis músics solistes".
La música, a càrrec 20 músics de la Cobla Sant Jordi i una selecció d'instrumentistes de primer nivell, sota la direcció d'Eduard Iniesta, va anar guanyant intensitat a mesura que avançava l'espectacle, conduït pel fil narratiu de l'actriu Neus Pàmies. La dramatúrgia de Laura Corominas, centrada en un homenatge a «la feina que no es veu, la tasca discreta, constant i imprescindible de totes les persones que treballen des de l'anonimat i entre bastidors per mantenir viva la cultura popular», va connectar amb un públic que esperava atent aquest espectacle en el marc de la Festa Major d’enguany. El grup va estrenar també vestuari en alguna de les parts de l’obra, uns vestits que es van confeccionar especialment per a aquesta cita.
Al final de la funció, els aplaudiments es van perllongar llargament, i van fer pensar en què "El Repunt" podria tenir vida més enllà de la nit del dissabte a Bagà. Èlia Pons deia que "primer volíem veure quin era el resultat final, perquè no l’havíem vist mai tot sencer, però ara veiem que és un espectacle que ens agradaria poder-lo portar a la Fira Mediterrània, o a altres llocs". Saben que "serà molt difícil poder tornar a reunir a tothom, però per això es va enregistrar tot l’espectacle per si cal fer algunes parts gravades. Per la part musical, l’Eduard Iniesta ja ens va dir que endavant".
Aquest era el segon acte central de celebració del 75è aniversari. El primer va ser la presentació dels vuit caps de nans inspirats en el Ball de Nans de Reus, que es va fer durant la Festa de l’Arròs del febrer, i el tercer acte se celebrarà el dissabte 21 de novembre i consistirà en un reconeixement als fundadors, exdansaires i balladors que han fet possible la trajectòria de l’entitat.
La programació es completarà amb nombrosos actes més, com la 36a Trobada d’Esbarts al setembre, una caminada al Niu de l’Àliga amb ballada i, entre altres, la participació en les Festes de la Baronia amb tallers de dansa oberts a tothom a l’octubre.
Actualment, l’esbart compta amb prop d’un centenar de membres entre el grup de veterans, el cos de dansa i les seccions infantils. Entre vint i trenta són infants.
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