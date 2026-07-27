Els guardes rurals extremen la vigilància a la riera de Merlès pel risc d’incendi
La situació de perill obliga a clausurar els aparcaments de l’espai natural, on dissabte al vespre es van denunciar quatre persones per encendre una foguera
Els desperfectes de l’aiguat de Corpus encara són visibles
La imatge de les rieres plenes de tovalloles i banyistes és molt menys habitual aquest estiu. Les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi han obligat a endurir les restriccions en diversos espais naturals, com és el cas de la riera de Merlès. La situació de perill ha comportat el tancament de tots els aparcaments de l'entorn, en un estiu que també està marcat per les destrosses que va deixar l'aiguat de Corpus. Les branques caigudes, els arbres arrencats i els ponts malmesos mostren un paisatge ben diferent del que acostuma a trobar-hi el visitant.
"Aquest any hi ha més por pel foc que mai. Hi ha zones amb una acumulació de vegetació que són un autèntic polvorí", explica Carles Alzuria, que forma part de la patrulla de guardes rurals, un servei de seguretat privada contractat pels ajuntaments de la riera de Merlès que vetlla per preservar aquest espai natural. Enguany, el servei de vigilància també s'ha estès a l'embassament de la Baells i a alguns trams del riu Llobregat. "Juntament amb els informadors fem molta feina de prevenció", destaca.
D'ençà que va començar a prestar aquest servei de vigilància a la riera de Merlès el 2014 (amb un parèntesi de dos anys) assegura que aquest és un dels estius més complicats per les altes temperatures. "Des del juny estem superant els 35 graus al Prepirineu i estem als nivells de màxima alerta d'incendi", assenyala. Aquesta situació ha obligat a clausurar tots els aparcaments d'accés a la riera i ha reduït notablement l'afluència de banyistes. "Es nota que hi ha menys gent. Si no es pot aparcar, molta gent acaba buscant una altra destinació", diu Sergio Bakali, l'altre guarda que l'acompanya.
Denunciats per encendre una foguera
Un dels indrets on més es fa evident aquest canvi és un dels toll situat de Santa Maria de Merlès, conegut popularment com el Caribe. La petita illa que hi havia al mig ha desaparegut després de les riuades i l'entorn es troba ple de troncs i branques arrossegades per la força de l'aigua. Tot i la calma que s'hi respirava aquest diumenge, la nit anterior els guardes van denunciar dues parelles per encendre una foguera a terra, i una catximba i ocupar l'espai amb taules i cadires, a banda de tenir el vehicle mal estacionat. "Fer foc és una infracció molt greu que pot superar els 3.000 euros", recorda Alzuria.
El que més preocupa és la manca de consciència sobre el risc que comporta qualsevol negligència al bosc. "Amb una sola burilla pots provocar un incendi en qüestió de segons. Aquí hi ha camps, granges i famílies que hi viuen tot l'any. Molta gent no és conscient del mal que pot arribar a fer", lamenta Alzuria, que assegura que aquest estiu el temor entre els veïns és més present que mai davant unes condicions meteorològiques extremes.
Entre les infraccions més freqüents, destaquen l'abandonament de deixalles a l'entorn de la riera i l'accés a la zona amb neveres, taules i cadires per fer-hi un pícnic. "A la gent li ha de quedar clar que això no és una platja; només es pot dur allò que càpiga dins d'una motxilla", explica. A banda, també es registren sancions per excés de velocitat a la carretera que ressegueix la riera, on circular ràpid és especialment perillós perquè és estreta, així com denúncies per aparcar en zones prohibides. De fet, tot i que ara està prohibit estacionar a la majoria d'espais de la riera, encara hi ha conductors que, malgrat que els informadors els adverteixen que no s'hi pot aparcar, hi accedeixen igualment i ho intenten.
En aquest sentit, els guardes remarquen que darrere de cada limitació hi ha un motiu. "Si demanem que no se salti a les rieres és per protegir la fauna, i si no deixem aparcar en determinats punts és perquè els veïns puguin passar amb els tractors, els serveis d'emergència hi tinguin accés o perquè hi ha risc d'incendi", explica Bakali.
Tot i que aquest estiu la pressió sobre la riera és menor que en temporades anteriors, els ajuntaments consideren imprescindible mantenir el dispositiu de vigilància. Els guardes asseguren que la situació ha millorat molt respecte de fa una dècada, quan els cotxes ocupaven els vorals durant quilòmetres i molts veïns tenien dificultats per arribar a casa, però lamenten que encara hi hagi visitants que fan cas omís de les restriccions. "S'ha de poder gaudir de l'espai natural, però també s'ha de respectar la gent que hi viu", assenyala Alzuria.
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