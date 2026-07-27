Estiuejants de la riera de Merlès: "Als estius, aquí s'hi dorm més fresc"
Trini Martínez i Antonio Morais, que fa 32 anys que freqüenten la zona als caps de setmana, consideren que és un entorn molt bo per fer senderisme
Quant temps fa que venen a estiuejar a la riera de Merlès?
Fa 32 anys que venim a la riera amb la caravana. Hi passem els estius i també gairebé tots els caps de setmana al càmping. Ens agrada molt sortir a caminar fins a Lluçà o la Quar. És una zona preciosa i, a més, a l’estiu s’hi dorm molt bé perquè hi fa molta fresca.
Aquest any s'han trobat una riera transformada després de l’aiguat.
Sí, és la primera vegada que la veiem així després de tants anys. De fet, per ben poc no ens va enganxar aquí al càmping el dia de l’aiguat. Els veïns de la zona van veure com baixava l’aigua amb molta força. Encara hi ha molts arbres caiguts i branques que s’han de retirar.
Aquest estiu, a més, el risc d’incendi també és més elevat.
Hem notat que hi ha menys gent des que es va prohibir aparcar a la zona. Ara, sobretot, hi som els que ens allotgem al càmping de la riera de Merlès. En el nostre cas, sempre hem estat més de caminar i gaudir de l’entorn que no pas de banyar-nos.
Hi ha molt incivisme a la zona durant l’estiu?
Sí, encara hi ha persones molt incíviques que deixen deixalles al costat de la riera.
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