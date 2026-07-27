Municipis del Berguedà apel·len a la responsabilitat ciutadana en el bany a les rieres
Els alcaldes destaquen que aquest estiu hi ha més risc per les altes temperatures i les destrosses provocades per l'aiguat de Corpus
Els alcaldes dels municipis per on passa la riera de Merlès expliquen que està sent un estiu complicat per les altes temperatures i, sobretot, pels efectes de l’aiguat que es va viure el mes de juny i que va deixar destrosses importants. En aquest context, consideren que és clau la vigilància al medi i apel·len a la responsabilitat ciutadana per preservar l'entorn.
«Fa anys que impulsem aquest model de vigilància i n’estem molt satisfets», diu l’alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, que assegura que aquest any és «més important que mai», tant pel risc d’incendi com per la devastació que va patir l'entorn durant l’aiguat de dijous de Corpus, quan la riera de Merlès va arribar a un cabal punta de 400 m³/s.
Tot i que destaca que, després de tants anys de vigilància, «la gent està cada vegada més conscienciada i sap que és una zona vigilada», aquest estiu estan registrant més incidències que en anys anteriors. Ho atribueix tant a les altes temperatures de les darreres setmanes com a les destrosses provocades pels aiguats. «Els ponts van quedar completament malmesos, hi ha passos inaccessibles, llocs que han canviat de fondària perquè la riera s'ha transformat i zones on s'acumula molta vegetació, que amb qualsevol espurna es pot encendre», lamenta. Tot i que admet que «encara s’estan recuperant dels danys del temporal», explica que ja han començat a restablir alguns ponts.
En la mateixa línia s'expressa l'alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, que explica que els dos quilòmetres de riera que travessen el municipi també van quedar molt malmesos. «Per a nosaltres era difícil garantir la seguretat i la figura dels guardes és fonamental», afirma. Triola assenyala que enguany preocupa especialment el risc d’incendi: «Hi ha molta massa forestal acumulada i no s’ha pogut netejar tot el que es voldria». Els ajuntaments ja han demanat ajudes a la Diputació i a la Generalitat per reparar els danys, però lamenta que «els terminis són llargs, i a l'estiu encara més».
Els alcaldes valoren especialment del servei de vigilància la seva capacitat per prevenir incidències i la coordinació que promou entre els diferents municipis. L'alcalde de Bagà, Lluís Casas, destaca que «estem contents amb la iniciativa», sobretot per la suma d’esforços entre administracions, ja que «fer-ho nosaltres sols és pràcticament impossible». En el cas d’aquest municipi, és el primer any que disposen d'aquest servei, que enguany s’ha estès als accessos de la Baells i a l'entorn de Pedret, a Cercs, i a Sant Joan de l'Avellanet i el riu Gréixer, en el cas de Bagà. «A l’estiu tenim molta més afluència de gent de l’habitual i ho notem tant en els aparcaments, com en el consum d’aigua o en l’impacte sobre el medi natural», explica.
Casas afegeix que també s'ha reforçat la vigilància a les zones boscoses més properes al nucli, «perquè és on solem tenir molts cotxes aparcats on no toca». «A vegades aparquen al voral d’una via de tres metres i impedeixen el pas de la resta de vehicles», denuncia. També esmenta altres problemes, com la pernoctació amb campers en espais no habilitats o les barbacoes improvisades. «Aquest estiu no hem hagut de lamentar cap ensurt i estem satisfets amb el servei de vigilància», assegura.
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