Visitant de la riera de Merlès: "Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes"
Ángel Gallego, un dels turistes allotjats al càmping de la zona, considera que caldria netejar més a fons les restes de l'aiguat que va tenir lloc per Corpus
Com descriuria la situació d’aquest estiu a la riera de Merlès?
Fa anys que vinc. Soc de Sant Boi, però a l’estiu m’agrada passar uns dies en un entorn més fresc, com el Berguedà, i acostumo a allotjar-me al càmping de la riera de Merlès. Aquest any, però, les pluges han afectat molt la zona, ja que la riuada es va endur molts arbres i crec que s’hauria pogut netejar més la zona.
Hi ha menys visitants aquest estiu pel risc d’incendi?
Depèn del dia, però des que es va prohibir l’aparcament es nota que hi ha molta menys gent. Tot està més regulat. El servei de vigilància em sembla positiu perquè encara hi ha persones que deixen la brossa al costat de la riera, i és una manera de controlar aquest incivisme. Hi ha qui considera que hi ha massa restriccions, però jo entenc que els vigilants només fan la seva feina.
Ha canviat el comportament de la gent respecte a fa uns anys?
Abans de la pandèmia, això s’omplia de cotxes. Hi havia una gran massificació i els veïns de la zona en patien les conseqüències. Amb les mesures de control i la vigilància, la situació ha millorat força i ara l’espai està més ordenat.
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