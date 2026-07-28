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Foraden el sostre per entrar a robar a tres naus industrials a Berga

Els robatoris es van produir la nit de diumenge a dilluns, però només en una nau van arribar a sostreure diners

Un cotxe dels Mossos davant d'una comissaria

Un cotxe dels Mossos davant d'una comissaria / acn /Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra investiguen els robatoris a tres naus industrials la nit de diumenge a dilluns a Berga. Els fets es van produir al polígon la Valldan, i els assaltants van usar el mètode de foradar el sostre de cadascuna de les naus per entrar.

Tot i això, només en una de les naus van arribar a robar diners, mentre que a les altres dues només van escorcollar i desordenar oficines, sense arribar a sostreure res. Els Mossos segueixen les investigacions.

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