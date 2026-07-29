El Berguedà aposta per un turisme de més valor i fixa el full de ruta fins al 2032
El nou pla estratègic prioritza la sostenibilitat, la desestacionalització i el retorn econòmic i social per damunt del creixement del nombre de visitants
El Berguedà vol deixar enrere un model turístic centrat en el volum de visitants i avançar cap a una activitat que generi més valor per al territori. Aquest és el plantejament del Pla Estratègic de Turisme del Berguedà 2026-2032, presentat aquest dimecres per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà a l'església de Sant Vicenç d'Obiols, a la Plana d'Avià. El document estableix el full de ruta que ha d'orientar el desenvolupament del sector durant els propers sis anys, amb l'objectiu de reforçar la qualitat, la sostenibilitat i el retorn econòmic i social de l'activitat turística.
El pla parteix d'una diagnosi actualitzada del model turístic de la comarca, elaborada amb la participació d'agents públics i privats i en coherència amb altres instruments de planificació, com la diagnosi de Destinació Turística Intel·ligent (DTI), el Pla de Màrqueting Turístic del Berguedà 2021-2025 i l'estratègia «El Berguedà, Terra de Futurs».
La diagnosi posa en relleu els actius amb què compta la comarca, entre els quals hi ha el patrimoni natural i paisatgístic, els recursos culturals i gastronòmics i una oferta consolidada de turisme rural, actiu i de natura. Alhora, identifica diversos reptes que condicionen l'evolució del sector, com l'estacionalitat, la baixa despesa mitjana dels visitants, la governança turística, la connexió dels visitants amb el territori, la gestió dels espais naturals sensibles, la digitalització i l'accessibilitat.
Davant d'aquest escenari, el nou pla planteja que el futur turístic de la comarca no passi per incrementar el nombre de visitants, sinó per qualificar l'activitat, augmentar-ne el retorn econòmic i social, distribuir millor els fluxos de visitants i reduir-ne la concentració en determinats moments de l'any i espais. La voluntat és consolidar un model més sostenible, inclusiu i vinculat al territori, en línia amb el canvi de paradigma del turisme català, que posa el focus en el valor de l'activitat i en el benestar de la població resident.
L'estratègia s'articula a través de sis eixos: governança i planificació compartida; innovació i competitivitat turística; tecnologia, dades i gestió intel·ligent; sostenibilitat, regeneració i gestió del territori; accessibilitat, inclusió i qualitat de l'experiència; i màrqueting, relat i comercialització.
El desplegament del pla es farà de manera progressiva entre el 2026 i el 2032. Les primeres actuacions se centraran en aspectes com la governança i la construcció d'un relat turístic compartit, mentre que a més llarg termini es preveuen mesures vinculades a la connectivitat avançada i al càlcul i la reducció de la petjada de carboni de l'activitat.
El conseller de Turisme del Consell Comarcal del Berguedà i representant de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, David Font, ha definit el document com «una aposta compartida per construir el futur del turisme al Berguedà des del consens, la sostenibilitat i la cooperació entre administracions, empreses i territori». Font ha remarcat que la prioritat no és augmentar el nombre de visitants, sinó «generar més valor per a la comarca» i garantir que l'activitat turística tingui un retorn positiu per a la població que hi viu.
El Pla Estratègic de Turisme del Berguedà 2026-2032 s'ha elaborat a partir d'entrevistes amb representants del sector, sessions participatives amb agents del territori i una enquesta adreçada a la població resident. El document es planteja com una eina viva de gestió i seguiment, que serà revisada periòdicament per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consell Comarcal i la resta d'agents implicats, en funció dels recursos disponibles i de l'evolució del context turístic.
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Banys termals de Llo: reobertura i nova ampliació vuit mesos després de l'incendi
- Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer
- Anjo Valentí: 'Si soc alcalde de Manresa, assumiré també la Regidoria de Seguretat i Protecció Civil
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa