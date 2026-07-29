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El jove de Berga que somia treballar a National Geographic: "L'objectiu principal de la fotografia de fauna és no molestar mai l'animal"

Amb només 18 anys, Jofre Cutal ha convertit la fotografia de fauna en la seva gran passió i ja acumula premis internacionals gràcies a la passió, la constància i el respecte per la natura

El jove de Berga que somia treballar a National Geographic: "L'objectiu principal de la fotografia de fauna és no molestar mai l'animal"

El jove de Berga que somia treballar a National Geographic: "L'objectiu principal de la fotografia de fauna és no molestar mai l'animal"

Maria Berenguer

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Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Avià (Estany de Graugés)

En la fotografia de fauna, el més important no és prémer el disparador. És saber esperar. Esperar en silenci, sense fer-se notar, fins que la natura decideix regalar un instant irrepetible. Amb només 18 anys, el Jofre Cutal (Berga, 2008) ja ha après aquesta lliçó. "Em costa estar quiet, però quan surto a buscar un animal puc passar quinze hores assegut sense moure'm", assegura.

El berguedà va començar a interessar-se per la fotografia amb 7 anys i als 12 es va apuntar a l'Agrupació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis (AFTDAO), on admet que, al principi, "anava molt perdut". Va ser el fotògraf Fede Garrido qui el va introduir en la fotografia de fauna. Amb el temps, i a força d'hores, proves i errors, s'hi ha especialitzat fins al punt de guanyar diversos premis internacionals i captar escenes úniques: "On més s'aprèn és a la pràctica. Agafes la càmera, fas 5.000 fotos i, al final, potser n'hi ha una que t'agrada una mica", explica.

La fotografia li ha permès unir les seves dues grans passions: la natura i la imatge. "Un dia vaig agafar una càmera que hi havia per casa i vaig començar a fotografiar tot allò que em cridava l'atenció", recorda. Des de petit, diu, sempre ha sentit fascinació pels animals: "Crec que és important conèixer la biodiversitat que tenim". Amb els anys, però, també s'ha convertit en un refugi: "És el meu espai personal, on em sento bé i desconnecto".

Mentre conversem, caminem pels voltants de l'Estany de Graugés. Entre pregunta i pregunta, gairebé sense adonar-se'n, aixeca la càmera una vegada i una altra. Detecta moviments imperceptibles, busca la millor llum i dispara. En pocs minuts captura imatges que la majoria de les persones ni tan sols haurien arribat a veure. Però ell sempre en vol més: "Soc molt perfeccionista; mai em conformo. Vull ensenyar la realitat des d'un altre punt de vista i millorar cada dia".

Potser és aquest inconformisme el que millor defineix la seva manera d'entendre la fotografia. També la constància i la paciència: "Quan fas fotografia de fauna has de tenir clar que el més probable és que tornis a casa sense la imatge que buscaves". Fa només un parell de mesos, però, va aconseguir la imatge que perseguia des de feia tres anys: una papallona Graellsia isabellae amb el cel estrellat de fons. És, fins ara, la fotografia més especial que ha fet, tant pel resultat com per les hores d'espera i preparació que hi ha al darrere.

Jofre Cutal, el jove de Berga que somia treballar a National Geographic

Jofre Cutal, el jove de Berga que somia treballar a National Geographic

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La fotografia de la Graellsia isabellae amb el cel estrellat / Jofre Cutal

Partint de la premissa que "l'objectiu principal de la fotografia de fauna és no molestar mai l'animal", utilitza les seves imatges per denunciar situacions que considera injustes i conscienciar sobre la necessitat de preservar la biodiversitat. "Intento posar el meu granet de sorra quan veig coses que no estan bé", explica. En aquest sentit, les xarxes socials (jofrewildlife_) —on acumula prop de 34.700 seguidors a Instagram i 18.700 a TikTok— i els concursos s'han convertit en un altaveu per donar a conèixer la seva feina i demostrar "tot el que es pot arribar a explicar amb una imatge".

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El futur del Jofre, doncs, apunta lluny. El curs vinent començarà els estudis a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, un pas més cap al seu gran somni: treballar algun dia per a National Geographic. Tot i això, quan parla del demà no es fixa tant en els premis ni en el reconeixement. El que té clar és una altra cosa: "No vull deixar mai de fer fotografies".

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