Aliança Catalana constitueix comitè local a Gironella
La formació ratifica per unanimitat un equip de cinc membres i confirma Maria Carme Mollar com a candidata a l'alcaldia amb la mirada posada en les municipals
Aliança Catalana ha constituït aquest dimecres el seu primer Comitè Executiu Local a Gironella, en un congrés que ha reunit afiliats, simpatitzants i representants de la formació. Amb aquest pas, el partit consolida la seva estructura organitzativa al municipi i inicia una nova etapa amb l'objectiu de preparar les pròximes eleccions municipals.
L'acte ha estat presidit per la presidenta del Comitè Executiu Comarcal del Bages i Berguedà, Imma Nadal, que ha destacat el creixement que, segons la formació, ha experimentat el projecte polític a Gironella durant l'últim any.
Durant el congrés s'ha ratificat per unanimitat l'única candidatura presentada, que conforma el primer executiu local del partit al municipi. La presidència recaurà en Montserrat Méndez Abadia, mentre que Ramon Ballonga Riu assumirà la secretaria d'Organització i Luis Alberto Gutiérrez Toledo la tresoreria. L'equip es completa amb Martí Ragués Cardó i Maria Carme Mollar Sanz com a vocals.
En el transcurs de la jornada també s'ha posat en valor la candidatura de Maria Carme Mollar com a alcaldable d'Aliança Catalana a Gironella. La formació considera que el nou comitè haurà de treballar de manera coordinada per consolidar el projecte polític al municipi de cara als pròxims comicis locals.
Els assistents també han conegut les eines organitzatives i els recursos que el partit posa a disposició dels comitès locals perquè puguin desenvolupar la seva activitat amb autonomia, tot mantenint la coordinació amb l'estructura comarcal.
Aliança Catalana ha informat igualment que una afiliada de Gironella ha cedit un local perquè es converteixi en la seu de la formació al municipi, un espai que servirà per centralitzar l'activitat del partit i reforçar la seva implantació local.
Amb la constitució d'aquest comitè executiu, Aliança Catalana dota Gironella d'una estructura estable formada per cinc membres i comença a preparar la seva organització amb vista a les pròximes eleccions municipals.
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