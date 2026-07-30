El Berguedà amplia els serveis de deixalleries i estendrà la recollida de voluminosos a tots els municipis
La nova licitació incorpora més hores d'obertura, reforça la recollida de tèxtil, crearà un servei mensual per gestionar l'amiant i incrementa un 50% els contractes reservats al tercer sector
El Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat una nova licitació per renovar i ampliar els serveis vinculats a la gestió de residus a la comarca. El nou contracte, adaptat a les necessitats actuals del territori, inclou la gestió de les tres deixalleries fixes, les dues deixalleries mòbils, el servei de recollida de residus voluminosos a demanda i la recollida de residus tèxtils, amb diverses millores destinades a facilitar-ne l'ús per part de la ciutadania.
Una de les principals novetats serà l'ampliació dels horaris d'atenció de les deixalleries, així com l'extensió del servei de deixalleria mòbil a tots els municipis del Berguedà. A més, la deixalleria de Berga incorporarà un servei mensual de recepció d'amiant, amb l'objectiu de facilitar la correcta gestió d'aquest residu.
La recollida de residus voluminosos també experimentarà una ampliació important. El servei arribarà a tots els municipis de la comarca i passarà a prestar-se cinc dies per setmana, inclosos els dissabtes, fet que ha de permetre donar una resposta més àgil a les peticions dels usuaris.
Pel que fa als residus tèxtils, la nova licitació preveu estendre el servei a deu municipis més i instal·lar vint contenidors nous per incrementar la recollida selectiva d'aquest tipus de material.
El contracte surt a licitació amb un pressupost anual de 762.903,69 euros. Un altre dels aspectes destacats és el reforç de la inclusió sociolaboral mitjançant contractes reservats a entitats del tercer sector. La inversió destinada a aquesta modalitat augmentarà més d'un 50%, passant dels 275.734 euros de l'anterior contracte als 423.597 euros previstos en la nova licitació. Aquesta aposta pretén combinar la millora dels serveis públics amb la generació d'oportunitats laborals per a col·lectius amb especials dificultats d'inserció.
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