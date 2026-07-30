El Berguedà reclama més pes dels municipis en el desplegament de les energies renovables
El Consell Comarcal aprova les al·legacions al PLATER per defensar una transició energètica compatible amb la protecció del paisatge, l'activitat agrària i les singularitats del territori
El Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat les al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (PLATER), el document impulsat per la Generalitat que ha de definir els criteris per al desplegament de les energies renovables a Catalunya. L'ens comarcal defensa que la transició energètica s'ha de desenvolupar d'una manera compatible amb la realitat territorial i les característiques pròpies del Berguedà.
Entre les principals aportacions presentades destaca la petició de reforçar la capacitat de decisió dels ajuntaments en la implantació de nous projectes. El Consell considera que els municipis han de tenir un paper més determinant a l'hora de planificar les instal·lacions que afectin el seu terme.
Les al·legacions també proposen prioritzar la ubicació de parcs eòlics i fotovoltaics en espais ja transformats o artificialitzats abans d'ocupar sòl amb valor ambiental, agrícola o paisatgístic. Així mateix, es demana corregir diversos errors cartogràfics detectats en el document elaborat per la Generalitat.
Un altre dels punts destacats és la defensa de l'activitat agrària i ramadera, així com la preservació dels valors paisatgístics que caracteritzen la comarca. El Consell Comarcal sosté que el desplegament de les energies renovables ha de ser compatible amb el manteniment dels usos tradicionals del territori i amb la conservació dels espais que defineixen la identitat del Berguedà.
L'ens comarcal també reclama que el PLATER tingui en compte les especificitats de les comarques que ja assumeixen una part important de la producció d'energia renovable i que s'estableixin mecanismes de compensació territorial per als municipis que acullen aquestes infraestructures.
Amb aquestes al·legacions, el Consell Comarcal del Berguedà defensa un model de desenvolupament de les energies renovables que combini els objectius de descarbonització amb la protecció del paisatge, l'activitat econòmica i l'equilibri territorial de la comarca.
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