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El 'Cupó Diari' de l'ONCE reparteix 35.000 euros a La Pobla de l'Illet

Manuel Fernández ha estat el venedor que ha venut aquest número guanyador

Venedor La Pobla de l'illet

Venedor La Pobla de l'illet / ONCE

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

L'ONCE ha repartit 35.000 euros a La Pobla de l'Illet en el sorteig del 'Cupó Diari' d'ahir, 29 de juliol. Manuel Fernández, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l'ONCE, és qui ha portat la sort a aquest municipi des del seu punt de venda situat a la Plaça del Sol.

La Pobla de l'Illet pertany a l'agència de l'ONCE a Manresa que presta serveis personalitzats a 400 afiliats i afiliades i compta amb 92 agents venedors dels productes de joc de l'Organització.

El Cupó Diari posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.

Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 21.300 agents venedors, 2.500 d'ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l'instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des del web i establiments autoritzats.

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Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització que, des del seu disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures. L'Organització manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de amb els sistemes d'avaluació i seguiment més exigents definits per l'Associació Mundial de Loteries i l'Associació Europea de Loteries.

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El 'Cupó Diari' de l'ONCE reparteix 35.000 euros a La Pobla de l'Illet

El 'Cupó Diari' de l'ONCE reparteix 35.000 euros a La Pobla de l'Illet

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