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La Nou de Berguedà entra avui de ple en els actes de la seva festa major

Diumenge tindrà lloc la cinquena edició de la Fira de Formatges de Pastor

Ambient de la Festa Major de La Nou de Berguedà, l’any passat

Ambient de la Festa Major de La Nou de Berguedà, l’any passat / Arxiu/Ajuntament de la Nou de Berguedà

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Queralt Casals

Queralt Casals

La Nou de Berguedà

La Nou de Berguedà va donar ahir el tret de sortida a la seva Festa Major, que s’allarga fins diumenge amb un programa farcit d’activitats pensades per a tots els públics, que combina les propostes més tradicionals amb música, gastronomia, cultura popular i espais de convivència. En el marc de la festa, diumenge tindrà lloc la Fira de Fomatges de Pastor, que arriba a la cinquena edició, i la tradicional Fira d’Artesans.

La programació va arrencar ahir amb el tradicional sopar popular i l’activitat aquàtica de la Cacera del Tamarro, que va donar el tret de sortida a l’ambient festiu. Avui, la gastronomia tornarà a ser protagonista amb una vetllada de cerveses i «montaditos». La jornada continuarà amb una sessió de DJ i torneig de «beer-pong», en una proposta especialment adreçada al públic jove.

Descobrir racons històrics

Demà, dissabte, serà el dia amb més activitat. Al matí hi haurà una caminada popular pels racons històrics de la Nou, a càrrec de l’historiador Pol Navarro, seguida d’un esmorzar amb coca i xocolata. A la tarda s’organitzaran activitats familiars a la pista poliesportiva i un tast de vins i formatges de pastor al Centre Cívic. La nit culminarà amb l’actuació del grup de versions Calle Caramelo i una sessió musical amb DJ Cruki.

Fira de Formatges de Pastor

La festa arribarà al seu punt final diumenge amb una jornada que començarà amb la Fira de Formatges de Pastor, una oportunitat única per tastar i conèixer aquest producte artesà, elaborat en petites formatgeries, a partir de la llet dels ramats propis que pasturen diàriament pel territori. Al mateix nucli de la població també tindrà lloc la dissetena Fira d’Artesans.

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Una de les parades de la Fira de Formatges de Pastor en l’edició passada / Arxiu/Ajuntament de la Nou de Berguedà

Paral·lelament, durant el matí hi haurà un campionat de petanca i una festa Holi. Al migdia se celebrarà un dinar popular i a la tarda una cercavila pels carrers poble amb la xaranga i els gegants de la Font del Ros. La cloenda de la festa major anirà a càrrec del tradicional quinto, que posarà el punt final a quatre dies d’activitats.

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