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Olvan obre avui sis dies de festa grossa amb més d’una vintena d’activitats

El programa d’actes inclou concerts, cercaviles, concursos, havaneres, balls i propostes familiars

Ambient a la Festa Major d’Olvan, que s’allarga fins dimecres vinent

Ambient a la Festa Major d’Olvan, que s’allarga fins dimecres vinent / Arxiu/Ajuntament d’Olvan

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Queralt Casals

Queralt Casals

Olvan

Olvan ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la festa major, que fins dimecres vinent convertirà el municipi en l’escenari d’un ampli programa d’activitats. Concerts, actes tradicionals, activitats infantils, esports, cultura popular i propostes gastronòmiques conformen una programació que arrenca avui amb una sessió de zumba a la plaça Sant Sebastià.

A la nit, una cercavila amb la xaranga Entrompats Band donarà pas a la Nit Jove, que reunirà a la pista poliesportiva els grups Blú Versions, DJ Capde i DJ Arzzett. Demà, dissabte, serà una de les jornades amb més activitat. El matí començarà amb la 53a edició del concurs de dibuix infantil «Pintem Olvan», mentre que a la tarda se celebraran el 42è Concurs de Botifarra, la gimcana popular La Marrana i la vuitena Trobada de Ball en Línia. La jornada culminarà amb una gran nit de concerts protagonitzada per Svetlana, Thug Life i el DJ Ernest Codina, conegut pel programa Matina Codina de RAC105.

Diumenge el programa inclou el concurs popular de tir al plat, un vermut musical amb Marc River acompanyat de jocs gegants i pintacares, una tecnificació de patinatge artístic amb Ïa Boixader i l’entrega dels premis del concurs de dibuix, seguida d’una actuació infantil de Jaume Barri. Al vespre, el grup Cece Giannotti & Après Minuit oferirà un vespreig musical abans del ball de festa major amb el duet Jordi Bruch.

Tradicional festa de l’escuma

Tradicional festa de l’escuma / Arxiu/Ajuntament d’Olvan

Les activitats familiars continuaran dilluns amb una gimcana infantil, un vermut jove per als participants, una jornada de jocs populars, la tradicional festa de l’escuma i el Ball de Gala amb Cafè Trio. La recta final arribarà dimarts amb els tradicionals Jocs de Cucanya i una cantada d’havaneres a càrrec de Terra Endins. Durant la mitja part es repartirà el tradicional cremat de rom, una de les cites més esperades pels amants d’aquest gènere musical.

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La festa es clourà dimecres vinent amb el sopar popular de tornaboda, durant el qual també es farà l’entrega dels premis del concurs de cartells. La celebració acabarà amb una quina musical que posarà el punt final a sis dies intensos de festa.

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