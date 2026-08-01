El risc extrem d'incendi obliga a tancar tots els aparcaments i mantenir prohibit el bany a la riera de Merlès
Els municipis alerten que la vegetació arrossegada pels aiguats del juny converteix la llera en "un polvorí"
Nia Escolà (ACN)
Més de 900 vehicles accedeixen cada setmana a la riera de Merlès durant l'estiu, una afluència que creix amb l'arribada de l'agost. Aquest any, però, les altes temperatures i el risc extrem d'incendi han obligat els quatre municipis de l'entorn a mantenir tancats tots els aparcaments, una mesura que se suma a la prohibició del bany vigent des de la pandèmia. La decisió arriba després que els aiguats del 4 de juny deixessin una gran acumulació d'arbres i vegetació a la llera del riu que, després de setmanes sense pluges, s'ha assecat. "Tot això ara és un polvorí. Ens fa patir moltíssim", assegura l'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa. Els ajuntaments reclamen a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que n'acceleri la retirada.
Els aiguats del 4 de juny van deixar empremta a la riera de Merlès. La força de l'aigua va malmetre i fer desaparèixer una vintena llarga de ponts i passeres, va arrencar centenars d'arbres i va arrossegar troncs i vegetació, que encara avui s'acumulen en diversos punts de la llera. L'Ajuntament de Santa Maria de Merlès va declarar la situació d'emergència per agilitzar la reconstrucció de les infraestructures més afectades, mentre que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va assumir les tasques de retirada dels arbres que comprometien el curs del riu. Tot i les primeres actuacions, els ajuntaments asseguren que encara queda molta vegetació pendent de retirar.
L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, alerta que la situació s'ha agreujat amb les altes temperatures de les últimes setmanes. "Tota aquesta vegetació morta s'ha assecat i ara és un polvorí", afirma. Costa explica que els veïns miren amb preocupació l'evolució de l'estiu perquè recorden encara el gran incendi del 1994 i temen que es pugui repetir un episodi similar.
Aparcaments tancats per facilitar una evacuació
El tancament dels aparcaments respon principalment a criteris de seguretat. La coordinadora territorial del Servei d'Informadors Ambientals de la Catalunya Central, Núria Valls, explica que els principals gorgs es concentren en un tram d'uns vint quilòmetres amb una carretera estreta, nombroses zones sense cobertura mòbil i visitants molt dispersos. "Si aquí es declara un incendi, evacuar les persones seria molt difícil", adverteix. Per aquest motiu, considera prioritari evitar que els vehicles col·lapsin els accessos i dificultin l'entrada dels serveis d'emergència.
Aquest estiu, catorze informadors ambientals controlen els quatre principals accessos a la riera. Tot i que el tancament dels aparcaments ha reduït l'afluència de visitants, encara hi ha conductors que intenten accedir-hi i estacionar en zones prohibides. Els guardes també han tramitat denúncies per portar taules, cadires o neveres per fer pícnic i, fins i tot, per encendre foc en una jornada amb el Pla Alfa 3 activat.
Els responsables del dispositiu remarquen que les restriccions no només busquen protegir el medi natural, sinó garantir que bombers i serveis sanitaris puguin actuar amb rapidesa si es produeix una emergència.
Els municipis demanen accelerar la neteja de la llera
Els ajuntaments reclamen ara a l'ACA que intensifiqui els treballs de retirada de la vegetació acumulada. Tot i que l'organisme ja ha actuat en vuit punts prioritaris per eliminar els arbres que obstruïen el curs de l'aigua, els consistoris consideren que les actuacions són "insuficients" davant l'elevat risc d'incendi. "Ens hauria agradat que s'haguessin fet molts més treballs abans perquè ara la situació és encara més crítica", afirma Costa, que confia que els treballs es reprenguin tan aviat com les condicions ho permetin.
Paral·lelament, els municipis continuen treballant per reconstruir els ponts i les passeres afectats per la riuada. Entre les actuacions en marxa hi ha la rehabilitació del pont medieval de Sant Martí, un dels elements patrimonials més emblemàtics de Santa Maria de Merlès, que va quedar greument malmès per la força de l'aigua.
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