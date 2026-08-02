Berga promou classes gratuïtes de català entre una vuitantena d'alumnes durant el curs escolar i l'estiu
La iniciativa va destinada als cursos de primària i secundària i tindrà continuïtat el curs que ve
L’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga ha impulsat durant el curs escolar classes gratuïtes de català adreçades a l’alumnat dels centres de primària i secundària de la ciutat.
Aquesta iniciativa s’ha complementat amb un curs intensiu que s’ha portat a terme durant el mes de juliol. Una vuitantena d’alumnes han participat en aquestes classes durant l’any.
Entre els mesos d’octubre i juny, un total de 33 alumnes, 11 de primària i 22 de secundària, han participat en aquesta proposta formativa, distribuïts en tres grups que han rebut dues hores setmanals de classe.
L’oferta s’ha reforçat durant el juliol amb un curs intensiu de quatre hores setmanals, en el qual han pres part 54 alumnes, 24 de primària i 30 de secundària. Les sessions s’han desenvolupat a l’aula de català del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Aquesta iniciativa tindrà continuïtat durant el curs escolar 2026-2027. L’objectiu del programa és afavorir el coneixement i la pràctica de la llengua catalana, especialment entre l’alumnat nouvingut, oferint-los un contacte continuat i significatiu amb el català per facilitar-ne l’aprenentatge en l’àmbit educatiu i social.
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