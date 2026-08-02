Èxit rotund de l'edició inaugural del Festival Comitent, a Berga
Prop d'un centenar de persones omplen el Convent de Sant Francesc per presenciar una gran varietat d'art contemporani i el comissariat ja pensa en la següent edició
Concurreguda primera edició del Festival Comitent d'art contemporani, a Berga. Els diversos espais del Convent de Sant Francesc es van omplir per gaudir dels múltiples actes, xerrades, concerts i exposicions que van protagonitzar una edició "pilot" que, vist l'èxit d'abans i durant la jornada, ja espera repetició.
L'inici de la tarda ja feia preveure que seria una bona jornada. "És molt reconfortant veure com obres les portes i la gent entra a veure tot el que has preparat" explicava Antonio Clavijo, una de les ànimes del comissariat del festival, a càrrec de l'entitat Fame Chimica. Clavijo destacava "la rebuda de la gent, ja des dels dies abans, a les xarxes, els artistes, les institucions. La rebuda ha sigut molt positiva".
Paloma Sánchez, una altra de les comissàries, expressava que "per ser u d'agost, a Berga, i amb el temps que fa, hi ha molta gent des de primera hora de la tarda, i això ens fa estar molt contents". I és cert que els primers actes, la presentació d'una exposició sobre la gestualitat a Catalunya de Lydia Canals i l'Associació Joan Amades i també un concert + 'Found Footage' del Transistor i Ramon Gassó omplien els espais interiors previstos pels actes.
El cel amenaçava pluja, però finalment la climatologia va respectar el festival (malgrat que tenien un pla alternatiu) i es van poder fer els actes que hi havia previstos a la zona del claustre. A mesura que s'apropava la nit, els actes anaven omplint els espais i arribava els espectacles que van omplir, precisament, l'espai exterior: el concert d'electrònica industrial de Tiger Menja Zebra, i l'espectacular espectacle d'AV immersiva de Pole Two, que posava el clofó a l'edició amb una barreja d'audiovisual i llums que sorprenia al públic.
L'espai, un Convent de Sant Francesc que, durant l'any, és la casa de l'imatgeria de la Patum, va entendre's de meravella amb el festival. "Una part de la feina que hem fet és pensar on es faria cada actuació", explicava Clavijo. "Un cop decidíem on fèiem cada cosa, era com si l'espai que havíem triat ens respongués i ens ajudés", relatava. Tant els espais interiors com el claustre exterior es van integrar a les actuacions, xerrades i performances. Una manera, destacaven des de la organització, de posar en valor el ric patrimoni cultural de Berga, sobretot en un format de festivals molt més propi de grans ciutats o d'entorns més urbans, i poc habitual en zones com el Berguedà.
Tot i ser d'hora per parlar-ne, des de Fame Chimica ja donen per fet que no serà, ni molt menys, l'última edició. "És un festival amb ànima de cicle" expressava Clavijo. La voluntat és exportar-lo més enllà del Convent i, fins i tot, més enllà de la capital berguedana. "La voluntat és fer-ne dos o tres a l'any", expressen. A més, després d'una edició on hi ha hagut una oferta variada, no descarten que els propers esdeveniments siguin "monotemàtics, amb un tipus d'art concret o bé dedicat a un sol autor". "El festival ha de ser una sorpresa. Ha de sorprendre al públic", asseguren. Pel públic, ahir, sorpresa grata d'un festival que arrenca fort i ho fa amb ganes de consolidar-se com una referència de l'art contemporani a les comarques centrals.
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