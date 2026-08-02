Gironella viurà una Festa Major molt musical
La presentació d'un conte infantil i la celebració dels 110 anys del primer habitatge cooperatiu, les novetats més destacades
Gironella viurà, durant tota una setmana, una nova edició de les Festes de Sant Roc, marcades pels actes tradicionals i els concerts
Les principals novetats d’enguany son la presentació oficial del conte infantil de la gegantona Raimunda, que complementa el projecte final del Consell d’Infants del curs 25/26. També tindrà lloc l’acte de commemoració del primer habitatge cooperatiu de Gironella, que celebra el seu 110 aniversari, a càrrec de l’historiador gironellenc, Daniel Raya Crespi.
La darrera novetat és la celebració, per primera vegada, de dues tardes electròniques al parc de la Tomaquilla. Ritme a base de house i techno per fer passar la tarda de Festa Major.
Dimarts 11 d’agost es donarà inici de les Festes de Sant Roc amb l’espectacle inaugural i el pregó a càrrec dels Bombers Voluntaris de Gironella a la plaça de la Vila.
Dimecres dia 12 la plaça de la Vila acollirà el concert musical de tots els temps amb el grup vocal V9, la coral Sant Esteve de Balsareny, l’orquestra de cambra i els solistes, Clara Renom i Esteve Roig, sota la direcció de Marc Comabella.
Dijous dia 13 tindrà lloc l’esclatada familiar i l’esclatada de nit, que donarà pas al piromusical que es viurà a la plaça de l’església. La nit de dijous finalitzarà amb el grup de versions Akoblats i Dj Rutxo.
Divendres 14 és dia de concerts amb Pol Crocketa, Pony Pisador, Dr Prats i Mon dj a la plaça de l’Estació.
La nit de dissabte es podrà viure el festival de dansa folklòrika amb l’esbart manresà i l’esbart nou Sant Jordi de Gironella a la plaça de la Vila. La nit acabarà amb les actuacions de Svetlana, Banda Neón i Dj Surda a la plaça de l’estació.
Diumenge de lluïment donarà pas al seguici de Sant Roc, a la missa major a l’Església Nova de Santa Eulàlia i a la ballada de lluïment del seguici i la cultura popular. També s’entregarà l’Almorratxa d’Honor a Jacint Valldaura.
Dimarts es posarà punt i final a les Festes de Sant Roc amb la cantada d’havaneres i el rom cremat a la plaça de la Vila.
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