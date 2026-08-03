Administració pública
Berga torna a licitar els serveis d'instal·lació de carpes de grans dimensions
La finalitat de la licitació és trobar una empresa que s'ocupi de les tasques de muntatge i desmuntatge de l'equip, després que el consistori hagués de rescindir l'anterior contracte per la "prestació deficient" de l'anterior adjudicatària
Regió7
L'Ajuntament de Berga torna a licitar el servei per fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de carpes de grans dimensions, destinades per a la celebració de fires al municipi durant l'any. Es tracta d'uns equips de propietat municipal que s'instal·len a la plaça de Viladomat i al passeig de la Indústria per a la celebració d'alguns esdeveniments, com per exemple la Fira de Maig, la Fira de Santa Tecla o la Fira del Joc i de Nadal.
Aquest servei va ser licitat i adjudicat l'estiu de l'any passat. Ara bé, aquell contracte es va rescindir perquè, segons al·leguen des de la corporació, "l'empresa adjudicatària va presentar deficiències significatives en la prestació del servei".
En aquest cas, l'import total de la nova licitació és de 25.077,92 euros (IVA inclòs) i l'adjudicació del contracte és per a un període d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any cadascuna. Les persones naturals o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23.59 hores del 6 d'agost. La presentació serà mitjançant Sobre Digital.
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