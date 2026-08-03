Un estol de cigonyes es deixa veure al Baix Berguedà
Les aus han fet aturada en espais distintius dels municipis de Casserres i Gironella, en la seva habitual ruta de migració en direcció a l'Àfrica
Regió7
Un estol amb un centenar de cigonyes ha fet aturada al Baix Berguedà. Concretament, s'han deixat veure en camps i espais elevats dels municipis de Gironella i Casserres, on fa uns dies el veïnat ja va poder veure'n un primer grup més reduït.
Cada any és habitual que aquestes aus aprofitin la comarca com a punt de pas en la seva ruta migratòria en direcció a l'Àfrica, a la recerca d'un clima més temperat. És el viatge en el sentit contrari del que fan cap al febrer, quan es desplacen amb l'objectiu de criar cap a Europa.
Ara bé, enguany la seva passada s'ha avançat uns quinze dies del que sol ser habitual en l'espècie. En tot cas, sigui en la data que sigui, les seves visites sempre deixen imatges memorables i molt especials, com les captades per l'objectiu d'Albert Obradors i que acompanyen la publicació. Les ubicacions corresponen a Cal Bassacs, on han coronat edificacions significatives com la Torre de l'Amo o el Campanar; i a Casserres, on han aprofitat diversos camps com a espai de descans.
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