Política
Puig-reig posarà en marxa els primers pressupostos participatius al setembre
El consistori ha organitzat dues sessions informatives mentre estigui en marxa el període de presentació de les propostes, que es portaran a votació popular el mes de novembre per tal d'executar-les l'any vinent
L'Ajuntament de Puig-reig ha posat fil a l'agulla a la primera convocatòria dels pressupostos participatius al municipi. La corporació ha engegat una campanya de difusió per tal de donar a conèixer les dates clau de la convocatòria, que tindran en el decurs del mes de setembre les fases més importants en la constitució de la iniciativa. En concret, serà en la represa després de les vacances estivals que s'obri el període de presentació de propostes i quan se celebraran dues sessions informatives pensades per resoldre dubtes.
Després de l'aprovació del projecte en el plenari del mes d'abril, l'òrgan ha aprovat una modificació del calendari en la sessió del juliol per corregir l'endarreriment en la preparació de la proposta, segons indiquen des del consistori. D'aquesta manera, s'ha establert que el termini de difusió i recollida de les proposicions romandrà obert del 9 de setembre al 5 d'octubre. Dins aquest calendari, l'Ajuntament ha previst dur a terme dues jornades informatives, els dies 9 i 22 de setembre a les 18.00 hores a la Sala, per tal d'explicar el funcionament de la plataforma, ajudar a preparar les propostes i resoldre altres dubtes del veïnat.
D'entrada, des de la corporació local recorden que, si bé les idees es poden emmarcar en qualsevol àmbit d'acció (social, urbanístic, cultural, esportiu...), han de complir certs requisits com: que sigui dins la competència municipal i d'interès general, ser viables tècnicament i econòmicament, no contravenir la legalitat o els plans locals, que no suposin ajuts directes a entitats, no lesionar drets de tercers o els humans, i que no dupliquin actuacions ja previstes en el pressupost ordinari.
En aquest sentit, es recorda que la partida reservada s'eleva als 20.000 euros. També es recalca el públic al qual s'adreça el projecte, detallant que poden presentar propostes les persones empadronades a Puig-reig majors de 16 anys i les associacions inscrites al registre municipal. La votació serà exclusivament a títol personal.
Període de votació
Un cop recopilades totes les idees, el consistori en farà una validació i estudi tècnic per determinar-ne la viabilitat, entre el 6 i el 28 d'octubre. Aleshores, es posarà en marxa la votació de les propostes, aprofitant la celebració de Sant Martí. Les dates concretes que romandrà vigent el vot serà del 7 al 22 de novembre, a través d'un portal amb un sistema de "cistella de compra" que permetrà repartir els vots fins a exhaurir la partida disponible. En tot cas, també s'han previst desplegar punts de votació presencials, on qui ho necessiti podrà rebre assistència de cara a efectuar el seu vot.
Amb tot, l'Ajuntament assenyala que el recompte i veredicte es farà públic abans del 30 de novembre. L'execució dels projectes es durà a terme al llarg de l'anualitat següent, és a dir, el 2027.
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