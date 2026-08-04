Empresa
L'Agència de Desenvolupament del Berguedà desplega una iniciativa per afavorir la integració a l'entorn laboral
El projecte Paco Candel es posarà a prova a Paulig, en una dinàmica que fomenta els vincles entre equips humans diversos deixant un testimoni audiovisual i que es aspira a esdevenir un model transferible
Regió7
L'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) impulsat el projecte Paco Candel, una iniciativa que aspira a convertir les empreses en motors d'integració i cohesió social. L'acció es provarà inicialment a Paulig, deixant un testimoni audiovisual que, de retruc, fomenti l'ús del català com a llengua de cohesió. La finalitat és aconseguir un model transferible a altres empreses del territori.
El projecte respon a alguns dels principals reptes socials i demogràfics del territori: l'envelliment de la població, les dificultats per atraure i retenir professionals i la incorporació de persones procedents de diferents països, llengües i cultures. En aquest context, des de l'ADB assenyalen que les empreses s'han convertit en un dels principals espais de trobada entre persones d'orígens diversos, i la seva capacitat per generar entorns inclusius té una incidència directa tant en el benestar de les persones com en el funcionament dels equips.
La base metodològica del projecte ha estat desenvolupada pel realitzador audiovisual Juan de Dios Ruiz Gómez, resident al Berguedà, i es fonamenta en el cinema participatiu i la creació de narratives compartides. Les persones treballadores participants, tant locals com nouvingudes, intervindran en la creació de continguts audiovisuals que els permetran compartir experiències personals i professionals, històries de vida i valors culturals, generant espais de diàleg que facilitin el coneixement mutu i reforcin la construcció d'una identitat compartida dins dels equips.
Aquesta proposta també vol contribuir a reforçar el coneixement i l'ús del català com a llengua de relació dins l'empresa, entenent-lo com una eina de cohesió, d'integració i de construcció de vincles entre persones de procedències diverses. En concret, planteja que l'aprenentatge i l'ús compartit de la llengua poden afavorir el sentiment de pertinença, millorar la comunicació quotidiana i facilitar la participació plena de totes les persones treballadores en la vida de l'organització, respectant la diversitat lingüística i cultural present a les empreses.
"Observem la voluntat de l'Agència de generar eines innovadores que posin les persones al centre del desenvolupament empresarial i territorial", destaca el president de l'Agència, Sebastià Prat, que remarca el valor estratègic del projecte en el marc dels reptes demogràfics i laborals de la comarca. En aquest cas, també hi participa la consultora en talent Lali Om, a càrrec de la direcció del projecte pilot que s'aplicarà inicialment a Paulig, i el suport de la Diputació de Barcelona.
Durant el procés, l'Agència analitzarà una vintena d'indicadors vinculats a la participació, la comunicació interna, el sentiment de pertinença i les relacions interculturals. Els resultats serviran per documentar bones pràctiques i elaborar una guia metodològica que pugui adaptar-se a empreses de diferents sectors i dimensions. Es tracta, amb tot, d'una línia de treball que vol recuperar l'essència històrica del Berguedà com a territori industrial i d'acollida, com per exemple dins les colònies industrials, traslladant-ho als reptes del segle XXI.
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