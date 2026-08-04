Drets socials
El Servei d'Atenció Domiciliària del Berguedà avança cap a un model unificat
El sistema ha incorporat els municipis de Vilada i Gisclareny, en un camí amb l'objectiu de "construir una xarxa de serveis socials més cohesionada i coordinada"
El Consell Comarcal del Berguedà continua avançant en el desplegament del model unificat del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). Actualment, el sistema suma un total de 24 municipis, després d'integrar les poblacions de Vilada i Gisclareny durant el primer semestre d'enguany. Segons apunten, "l'ampliació reforça l'objectiu d'oferir un servei homogeni, eficient i de qualitat, arreu de la comarca".
En un comunicat de premsa, la corporació supramunicipal destaca que "la incorporació progressiva dels ajuntaments al model de gestió comarcal respon a la voluntat de construir una xarxa de serveis socials més cohesionada, coordinada i preparada per donar resposta als reptes actuals". A més, valoren que el compromís "és especialment rellevant en un context marcat per l'envelliment de la població i l'augment de les situacions de dependència".
El SAD s'adreça a persones que, per motius d'edat, malaltia, discapacitat o altres situacions de dependència, necessiten suport per desenvolupar les activitats quotidianes i mantenir-se al seu entorn habitual. Això inclou serveis com la cura personal (higiene, vestir o mobilitat), les tasques domèstiques fonamentals (neteja, cuina o bugada), així com l'acompanyament i suport orientat a afavorir l'autonomia personal i la permanència al domicili. En definitiva, un treball per "contribuir a millorar la qualitat de vida dels usuaris i usuàries", i que també brinda "suport a les seves famílies i persones cuidadores".
Des del Consell Comarcal assenyalen que el model de gestió del SAD s'emmarca en el desplegament dels Serveis d'Atenció en l'Entorn Domiciliari (SAED), impulsats pel Departament de Drets Socials i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i que promouen una atenció integrada, coordinada i centrada en la persona. L'objectiu és facilitar que les persones puguin continuar vivint a la seva llar amb les màximes garanties de benestar, autonomia i seguretat, respectant les seves preferències i el seu ritme vital.
En aquest sentit, afirmen que tant l'administració comarcal com Sumar treballen de bracet per "consolidar aquest model d'atenció, basat en la proximitat, la qualitat del servei i la professionalització dels equips". En definitiva, "una aposta que busca donar resposta a les necessitats presents i futures de la ciutadania", i també a "contribuir en una atenció social més propera, equitativa i adaptada a la realitat del Berguedà".
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