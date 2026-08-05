Comerç
Ajuntament i paradistes fan un balanç positiu dels canvis implementats al Mercat Setmanal de Berga
La nova regulació, a banda de renovar llicències, ha permès incorporar novetats en la distribució de l'espai, les accions de fidelització de la clientela i per millorar la gestió dels residus, entre altres
Després de més de 40 anys fent parada cada dissabte al Mercat Setmanal de Berga, Gaudenci Rodríguez s’acomiada per gaudir de la jubilació. Ho farà amb la satisfacció de deixar a càrrec dels fills la continuïtat del negoci familiar i de poder comprovar, setmana rere setmana, la bona salut que gaudeix l'espai de venda no sedentària de la capital del Berguedà. Una dinàmica bona que, reconeix, s'ha consolidat amb els canvis de regulació impulsats aviat farà un any.
"Així com rondinem quan les coses no ens estan bé, també hem de reconèixer públicament quan hem fet un pas en el bon camí, amb una regulació que ens està afavorint als marxants i penso que a tot el comerç de Berga", ha dit en nom de l'agrupació dels paradistes que cada dissabte omplen de vida el Vall. Segons el seu punt de vista, "ve més gent i hem guanyat clientela", que ara troba un espai "més endreçat i controlat" que li donen més poder de tracció. I és que Rodríguez ho té clar: "El Mercat Setmanal és un pol d'atracció per a la ciutat, i un referent comercial dels dissabtes al conjunt del Berguedà i d’altres comarques del voltant".
El canvi de paradigma es va produir amb la posada en marxa de les noves concessions l'octubre de 2025, aplicant la normativa europea que limita els permisos a 10 anys. Com la majoria dels municipis catalans, Berga va haver de complir amb el tràmit, optant per renovar amb els que ja assistien i tenien interès de continuar, i retirant les llicències a qui no complís amb els requisits. "El procés va anar bé i va servir per posar ordre a les concessions, perquè ara tenim un mercat molt endreçat, d'unes 60 parades, on tothom està al corrent de pagament, tenim les dades actualitzades i informació més clara de la tipologia de cadascuna", afirma la regidora de Comerç i Promoció econòmica, Ermínia Altarriba.
Des del consistori reconeixen que "encara hi ha detalls que hem de polir", però asseguren que s'han implementat accions positives que ja estan molt integrades en la dinàmica dels paradistes. Altarriba fa referència a la nova distribució més ben sectoritzada de tot el lineal del mercat, distingint entre la zona d’alimentació i la d'altres productes (roba, complements, joguines, parament…), i també l'espai del Mercat Viladomat. La regidora indica que aquesta tasca també ha permès integrar les terrasses dels establiments de restauració on habitualment estan instal·lades i preservar els espais de seguretat respecte dels passos de vianants. Un dels punts més destacats per Altarriba és la campanya de conscienciació per a la gestió dels residus, incorporant dues illes on dipositar les caixes de catró i de fusta de forma distingida. I també es treballa en altres accions per a la fidelització de la clientela, la promoció del català entre els paradistes i la difusió com a tal d'aquest punt de venda.
"El mercat és un factor important de Berga i crec que s'hi han d'esmerçar els esforços que calguin per mantenir-lo viu i fer-lo més atractiu", recalca la regidora, qui referma que "l’entenem com un gran potenciador de l'activitat comercial de la ciutat". Una lectura que, considera, coincideix amb la de les botigues de la zona: "Penso que el comerç establert també veu el mercat com un motor de venda que fa que dissabte sigui un pol d'atracció de pràcticament tota la comarca". "El Mercat Setmanal de Berga està molt arrelat, té molta tradició i molt potencial”, sentencia. I els paradistes ho reiteren, perquè segons el seu portaveu "si la gent volta, acaba comprant, i això és el que interessa al comerç, tant sedentari com no sedentari".
Per tot plegat, des de la plataforma de marxants celebren la bonança del mercat en l'actualitat i fan un al·legat a favor de les botigues de proximitat. "He lluitat tota la vida pel comerç local, sobretot el petit. I el continuaré defensant i empenyent també estant jubilat, perquè no vull que desaparegui", recalca Rodríguez, qui considera que "no pot ser tot Amazon, perquè els botiguers fem una feina que va més enllà del servei i que té a veure amb la cohesió social".
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