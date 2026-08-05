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Excarceren l'ocupant d'un vehicle implicat en un accident de matinada entre dos cotxes a la C-16

Arran de l'incident, la via ha estat tallada fins a les quatre de la matinada

Excarceració de l'ocupant d'un vehicle accidentat a Puig-reig

Excarceració de l'ocupant d'un vehicle accidentat a Puig-reig / Bombers de la Generalitat

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en l’excarceració d’una persona que havia quedat atrapada mecànicament a conseqüència d’un accident de trànsit amb dos vehicles implicats a la C-16, al seu pas per Puig-reig.

L’avís s’ha rebut a la 1.09 hores a través del telèfon d’emergències 112, i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, que han dut a terme les tasques per alliberar la persona afectada.

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Arran de l’accident, la C-16 ha quedat tallada a l’altura de Puig-reig en sentit nord, en direcció Berga. El trànsit s’ha desviat per la sortida 79 i la via no s’ha pogut reobrir fins a les quatre de la matinada.

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