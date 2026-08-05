Agenda
L'Alternativa Rock de Guardiola celebra el desè aniversari amb un cartell divers
El certamen s'emmarca en els actes de la festa major del municipi, que arrenca el dia 6 i s'allargarà fins al 10 d'agost, comptant amb més música, actes populars i propostes per a tots els públics
L'Alternativa Rock, el festival de música autogestionat de Guardiola de Berguedà, arriba enguany als 10 anys. L'aniversari s'escau amb la setena edició del certamen, que enguany presenta un cartell que combina rumba, rock, blues, punk, salsa i propostes familiars.
La proposta va néixer l'any 2016 amb l'objectiu d'oferir una programació de qualitat, gratuïta i oberta a tothom. Per a l'organització, "el festival s'ha consolidat com una de les cites musicals de referència de l'estiu al Berguedà", i ho demostrarà amb una nova edició, el 8 d'agost a partir de les 18.00 hores, a la pista del costat del camp de futbol de Guardiola de Berguedà.
L'arrencada està especialment dirigida als més menuts, amb un concert infantil d'Els Trastos Band de Festa, una proposta pensada perquè les famílies també puguin gaudir de l'inici del festival. Prendrà el relleu El Kiwi, que presentarà el seu àlbum Gas fondu amb la seva característica rumba de muntanya. I de seguit, serà el torn de Sergi Estella, un dels músics més singulars del panorama estatal amb el seu format One Man Band i instruments construïts artesanalment a partir d'objectes reciclats, en un directe carregat de blues, rock i personalitat.
Entrada ja la franja nocturna, la festa continuarà amb Salsa Punk Orkestra, una formació que ha convertit la fusió entre el punk i els ritmes llatins en el seu segell d'identitat, transformant cada concert en una autèntica festa. Posteriorment, pujarà a l'escenari Dan Peralbo i El Comboi, una de les bandes emergents del pop-rock català, que arriba després d'un període de gran projecció i d'actuar en alguns dels principals festivals del país. La recta final de la nit estarà protagonitzada per Natband, amb un repertori de rock and roll pensat per mantenir l'energia fins a la matinada, i la cloenda serà a càrrec de DJ Wiki, que farà sonar els grans èxits per acomiadar una nova edició de l'Alternativa Rock.
Finalment, els responsables aprofiten l'avinentesa de la primera dècada per destacar la implicació desinteressada d'un "ampli grup de persones voluntàries" que fan possible que el festival "continuï creixent sense perdre el seu caràcter proper, participatiu i arrelat al territori". També agraeixen el suport d'altres entitats del municipi i de l'Ajuntament de Guardiola, emfatitzant l'aposta conjunta local per "mantenir espais culturals gratuïts i accessibles que contribueixin a dinamitzar el municipi i la comarca".
Quatre dies de festa grossa
El certamen té lloc en el marc de la celebració de la Festa Major de Guardiola de Berguedà, que arrenca aquest dijous, 6 d'agost, amb el pregó. El protagonitzarà Ignasi Costa Amills, qui fou alcalde del poble entre 1979 i 2003. A la nit, tindrà lloc la Caminada Popular.
L'endemà, s'han previst activitats adreçades als infants al matí i la tarda. També hi haurà sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa i el Correbars. La nit culminarà amb més música. Dissabte es duran a terme diferents accions esportives i la tradicional trobada de plaques de cava i col·leccionisme. La recta final del dia serà amb música en directe, pensada per a diferents públics.
La jornada de diumenge arrencarà amb la Marxa Nòrdica, i es viuran propostes com una tómbola o el Concurs de Botifarra, a la Llar. També es farà entrega dels premis del Memorial Joan Ribera Fornells i la gimcana fotogràfica, es disputarà el partit de futbol Memorial Pepe Jiménez i hi haurà l'espectacle de Lo Pau de Ponts. Finalment, el 10 d’agost se celebrarà la missa solemne al Monestir de Sant Llorenç, que continuarà amb un monòleg teatralitzat amb Rosa Boixader. El punt final de la Festa Major de Guardiola serà amb les havaneres al Barri Bastareny, amb La Petita Havana Quartet. Pots consultar el detall de l'agenda, aquí.
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