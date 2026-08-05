Un menor ferit al cap a Gósol obliga a activar un rescat en una zona complicada
L’incident, a la Font del Purroig, es produeix en un indret de difícil accés on no podia arribar l’ambulància
Els Bombers de la Generalitat es van activar aquest dimarts al vespre per donar suport a una emergència mèdica a la Font del Purroig, al terme municipal de Gósol, després que un nen d’un esplai resultés ferit en patir una caiguda amb un cop al cap.
L’avís es va rebre a les 21.02 hores i alertava d’un incident en una zona de difícil accés, fet que impedia l’arribada directa dels serveis sanitaris amb ambulància. Davant d’aquesta situació, els Bombers van mobilitzar un vehicle lleuger per poder accedir fins al punt on es trobava l’infant.
Un cop localitzat, els efectius el van atendre i el van traslladar fins a una zona accessible, on ja l’esperava una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per continuar amb l’assistència sanitària.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: 'Molts de nosaltres l'hem vist créixer
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
- Dos morts per un brot de diarrea explosiva als Estats Units que hauria propagat enciam contaminat
- Es poden fer servir els diners d'un difunt per pagar el funeral? Un advocat ho aclareix
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps