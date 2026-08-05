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Un menor ferit al cap a Gósol obliga a activar un rescat en una zona complicada

L’incident, a la Font del Purroig, es produeix en un indret de difícil accés on no podia arribar l’ambulància

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / Lorena Sopêna / Europa Press

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat es van activar aquest dimarts al vespre per donar suport a una emergència mèdica a la Font del Purroig, al terme municipal de Gósol, després que un nen d’un esplai resultés ferit en patir una caiguda amb un cop al cap.

L’avís es va rebre a les 21.02 hores i alertava d’un incident en una zona de difícil accés, fet que impedia l’arribada directa dels serveis sanitaris amb ambulància. Davant d’aquesta situació, els Bombers van mobilitzar un vehicle lleuger per poder accedir fins al punt on es trobava l’infant.

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Un cop localitzat, els efectius el van atendre i el van traslladar fins a una zona accessible, on ja l’esperava una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per continuar amb l’assistència sanitària.

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