Energia
El projecte de la central reversible de la Baells completa la primera fase d'estudis geotècnics
Els treballs han consistit en tècniques no invasives i d'abast superficial que han permès recopilar informació que s'utilitzarà de cara a executar la segona part, amb més profunditat i precisió, de cara a garantir la seguretat de la instal·lació
El projecte per a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a l'embassament de la Baells ha culminat la primera fase d'estudis geotècnics de camp. La finalitat d'aquests treballs, habituals en equipaments d'aquestes característiques, és preveure una instal·lació segura i ben adaptada a l'espai on s'ubicarà, que en aquest cas correspon entre la massa d'aigua del pantà i el Pla de Clarà de la Nou de Berguedà.
Segons apunten els impulsors de la infraestructura, Verbund i E-storagy, aquesta primera fase ha consistit en tècniques d'investigació no invasives i d'abast superficial, com cales i mètodes geofísics (sísmica i tomografies elèctriques). La finalitat ha estat recopilar informació "sobre la disposició general dels materials, la seva continuïtat en profunditat i la presència de possibles singularitats geològiques, tant a la zona del dipòsit superior com en l'àmbit del circuit hidràulic i la futura central en pou". Cal tenir present que, anteriorment, ja s'havien desenvolupat uns estudis preliminars sobre el terreny que, tal com remarquen els responsables, ja demostren la viabilitat de la central.
D'aquesta manera, el següent pas consisteix a analitzar els resultats obtinguts de cara a la segona fase de la campanya geotècnica, en la qual s'implementaran "sondejos mecànics profunds" —alguns de més de 100 metres de profunditat—, així com assajos al mateix lloc i en laboratoris especialitzats. Tot plegat, la pròxima etapa d'estudi "permetrà caracteritzar amb gran precisió la resistència, permeabilitat i comportament mecànic dels diferents materials, proporcionant la base tècnica definitiva per al disseny constructiu i les mesures de seguretat de l'obra", indiquen els promotors.
En aquest sentit, el calendari previst contempla que els resultats concrets de la primera fase d’estudi estiguin a disposició durant la tardor. Serà en aquest moment que es podran planificar els treballs de la segona fase.
Un "pas decisiu"
Des de Verbund i E-storagy es valora que "el començament de la campanya geotècnica de camp suposa un avenç per al futur projecte, que evoluciona des de la planificació cap a un coneixement sòlid del terreny, imprescindible per garantir una execució segura, eficient i respectuosa amb l'entorn". Així mateix, remarquen que "els resultats d'aquests estudis seran integrats en la documentació tècnica del projecte, i serviran de base per a les següents etapes administratives i constructives, reforçant la solidesa i la fiabilitat del conjunt de l'actuació". Per aquest motiu, les promotores posen de manifest que l'inici d'aquestes actuacions respon a la seva voluntat "d'atendre, amb transparència i rigor tècnic, les inquietuds manifestades durant el procés d'informació pública", i també el descriuen com un "pas decisiu".
Per a aquests primers treballs s’ha comptat amb les empreses Pyry Forestal S.L. (Alt Urgell) per als treballs forestals previs i amb el Grup Vilà S.L. (Bages) per a l'execució de cales. Els responsables reiteren que totes les actuacions desenvolupades s'han executat "sota estrictes criteris de protecció ambiental, contemplant la restauració dels accessos i plataformes temporals una vegada finalitzats els treballs, amb l'objectiu de minimitzar qualsevol afectació a la zona".
D'aquesta manera, es confirma que les fases preliminars a la construcció projectada avancen segons han previst les promotores. El calendari estima haver completat el procés administratiu de cara l'any 2028, quan es posaria en marxa la construcció com a tal de la instal·lació. En cas de progressar sense imprevistos, la central reversible podria posar-se en servei el 2033.
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