Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
El monument es va treure al juliol amb motiu d'unes obres d'urbanització i la fundació en reclama el retorn
ACN
La Fundació Espanyola d'Abogados Cristianos ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Gironella per la retirada de la Creu del Pont Vell, efectuada el mes de juliol en el marc d'unes obres d'urbanització. L'entitat també ha sol·licitat al jutjat mesures cautelaríssimes perquè el monument sigui retornat al seu emplaçament original o, si les obres ho impedeixen temporalment, quedi dipositat sota la supervisió del Departament de Cultura de la Generalitat fins que es resolgui el procediment judicial. En un comunicat, la fundació subratlla que la creu està catalogada com a bé patrimonial i afegeix que la seva retirada s'hauria fet sense seguir el procediment legal.
En el recurs, Abogados Cristianos sosté que la creu va ser erigida l'any 1942 per commemorar una Santa Missió, tal com figura, assegura, a la inscripció del pedestal. L'entitat defensa que es tracta d'un símbol de caràcter religiós, sense vinculació amb la Guerra Civil ni amb la dictadura franquista, i considera que la seva protecció està emparada per la legislació sobre patrimoni cultural.
La fundació també manifesta la seva preocupació pel fet que el monument es trobi actualment emmagatzemat mentre duren les obres i demana que no quedi exclusivament sota la custòdia del consistori. Segons argumenta, existeix el risc que pugui ser alterat, deteriorat o retirat definitivament abans que el jutjat resolgui el litigi.
A més, subratllen que l'Ajuntament ha manifestat públicament la seva voluntat d'analitzar si la creu té alguna vinculació amb la dictadura per decidir-ne el futur. En aquest sentit, consideren que aquestes declaracions justifiquen la necessitat d'adoptar mesures cautelars urgents.
La presidenta d'Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, afirma en el comunicat que "cada vegada són més les administracions que utilitzen la memòria històrica com a excusa per eliminar símbols cristians que formen part del patrimoni". També defensa que la Creu del Pont Vell és "un bé catalogat que forma part del patrimoni cultural de Gironella" i considera que ha de rebre la mateixa protecció que qualsevol altre element històric.
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