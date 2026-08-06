Administració pública
Llum verda al nou Pla Local d'Adolescència i Joventut de Berga
L'actualitzat full de ruta de les polítiques municipals adreçades al col·lectiu fins al 2029 pretenen reforçar el seu benestar, participació i capacitat d'emancipació
Regió7
L'Ajuntament de Berga disposa del nou Pla Local d'Adolescència i Joventut 2026-2029, el document estratègic que marcarà les polítiques municipals adreçades al col·lectiu durant els quatre anys vinents. El full de ruta té l'objectiu de donar resposta als principals reptes que afronta la joventut berguedana i reforçar les oportunitats perquè les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida a la ciutat. El document ha estat elaborat a partir d'un ampli procés de participació que ha comptat amb la implicació de joves, centres educatius, entitats, personal municipal, grups polítics i diversos agents socials del municipi.
Segons detallen des de la corporació local en un comunicat de premsa, el document parteix d'una diagnosi sobre la població jove. Les dades indiquen que, actualment, Berga compta amb 4.644 persones d'entre 12 i 34 anys, una xifra que representa el 25,77% de la població total. El grup presenta una "realitat diversa i dinàmica", amb una "joventut activa, participativa i compromesa amb la ciutat, però que també afronta dificultats vinculades a l'accés a l'habitatge, la salut emocional, les oportunitats laborals i la necessitat de disposar de més espais de participació i oci", exposen. És per aquest motiu que el nou pla s'estructura en quatre grans línies de treball: benestar, territori, transformació i emancipació.
A través d'aquests àmbits es desplegaran les 113 accions previstes d'implementar, en dotze eixos d'actuació: salut i hàbits saludables; oci i lleure; esports; igualtat, gènere i diversitats; cultura i creació; participació i associacionisme; equipaments i serveis juvenils; espai públic; transició ecològica i transport; educació i formació; ocupació i habitatge. En concret, es plantegen 67 actuacions de continuïtat, vinculades a projectes o serveis existents, i 46 de noves.
Una anàlisi extensa
Des de l'Ajuntament indiquen que la redacció i coordinació del pla ha estat impulsada per l'Àrea de Joventut i el document va ser aprovat per Decret d'Alcaldia el darrer mes de juny. Ara bé, es tracta del resultat de mesos de treball, incloent-hi la fase de diagnosi amb diferents agents del municipi, entre els mesos d'abril i octubre de 2025. D'aquesta prèvia en destaquen conclusions com la necessitat de reforçar els recursos relacionats amb la salut emocional i el benestar integral de les persones joves, consolidar l'Espai Jove com a equipament de referència, ampliar les oportunitats de participació juvenil en la vida comunitària, generar espais d'oci segur, inclusiu i divers durant tot l'any, reforçar els canals de comunicació directa entre l'administració i la joventut, i facilitar els processos d'emancipació juvenil.
Per tot plegat, posen de manifest que "amb l'aprovació d'aquest nou pla, el consistori reafirma el seu compromís amb les persones adolescents i joves, situant-les al centre de les polítiques públiques i treballant per construir una ciutat amb més oportunitats, més participació i més qualitat de vida per a tothom". En darrera instància, comparteixen que l'anterior pla, que incloïa el període 2020-2024, mostra un grau d'execució del 89,79% de les accions previstes, que valoren com "una dada que evidencia la consolidació de les polítiques municipals de joventut".
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