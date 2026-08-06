Certàmens
La Pobla de Lillet ja viu entre peons, cavalls i alfils
El Torneig Internacional d'Escacs viu una edició especial emmarcada en els actes de l'Any Gaudí i rendint homenatge a Joan Barnola, un dels cofundadors del club impulsor i implicat en el certamen durant anys
La Pobla de Lillet està ja immersa en la celebració del XXXV Torneig Internacional d'Escacs. Més de 130 jugadors prendran part en les diferents disciplines, entre les quals l'Open és la més concorreguda. L'edició d'enguany esdevé la primera com a Memorial Joan Barnola, membre del Club d'Escacs Lillet des dels seus inicis i implicat durant prop de tres dècades en l'organització del torneig, que va traspassar el novembre passat. A més, el certamen s'ha inclòs en l'agenda d'actes de l'Any Gaudí del municipi.
"Aquesta edició es presenta bona", ha posat en relleu el president del Club d'Escacs Lillet, Josep Salvador, que confirma que la xifra de 134 participants suposa la "segona xifra més elevada de la història", amb una dada que suposa un "èxit total". Les primeres partides d'enguany ja s'han començat a disputar al pavelló municipal d'esports, que un any més ha esdevingut el rovell del certamen. Ara bé, la cita impregna tot el poble.
"Possiblement, és l'activitat més important i consolidada que tenim al poble durant l'any", valora des de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet el regidor de Turisme i Promoció econòmica, Xavier Serra, qui remarca que "són uns dies que el poble es transforma, perquè està ple de gent i es respiren els escacs a tot arreu". De fet, el programa va més enllà de l'Open d'Escacs, i inclou la lliga llampec i les partides dobles, però també altres concursos i proves de parxís, puzzles, futbolí o fotografia, entre altres. "Hi ha activitats i propostes perquè, a banda dels escacs, la gent estigui distreta i pugui descobrir tot el que tenim al municipi", ha recalcat el regidor.
Memorial Joan Barnola
Aquest 2026, la cita se celebra en record a Joan Barnola i Espelt, poblatà de neixement i soci des de l'inici del Club d'Escacs Lillet, creat l'any 1950. Durant 27 anys va actuar com a director del Torneig, certament en el qual "sempre va actuar amb proximitat, implicació i disposició absoluta perquè prosperés", destaca Salvador, qui reitera que "era un amant dels escacs". "Sempre ha estat vinculat amb el poble, el club i el torneig, així que aquest any se li dedica", afegeix Serra. Joan Barnola va morir el 4 de novembre de 2025.
S'escau que aquesta commemoració personal coincideix amb l'efemèride del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, que a la Pobla de Lillet s'està rememorant amb un seguit d'activitats al llarg de l'any i en la qual també s'hi ha lligat el Torneig d'Escacs. "A la inauguració vam aprofitar per explicar que els escacs, com l'obra de Gaudí, ens ensenyen la combinació de la imaginació, el rigor i l'art", comparteix el regidor, qui descriu una partida d'escacs com "una obra arquitectònica efímera sobre el tauler".
Als impulsors els ha quedat una espineta, però: recuperar la partida vivent d'escacs. "És una llàstima, perquè la volíem tornar a fer realitat, però no hem pogut", reconeix Serra, qui manifesta que "és una cosa que ens queda penent pel futur, i teballarem tant des de l'Ajuntament com del club per tal de poder-la recuperar aviat". Sigui com sigui, des de l'organització mostren la seva alegria per la nova edició del certamen, que s'allargarà fins al 15 d'agost.
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